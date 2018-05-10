«Не рискуйте с едой с непонятных лотков и киосков, особенно когда с вами дети!»

«Любая розничная торговля на улице таит в себе определенные риски. Мы не знаем срока реализации продукции, не знаем, откуда берутся продукты, по какой технологии они готовятся. Несоблюдение этих простых на первый взгляд, но критически важных правил несет прямую опасность для здоровья. Заболевания, вызванные употреблением приготовленной на улице еды, говорят о несоблюдении элементарных санитарных правил. В тех же киосках, например, нет водопровода и канализации, нет возможности вымыть руки, часто нет дезинфицирующих средств, не говоря уже о санитарных книжках и наличии профильного образования у поваров.

Если к нам поступает больной сальмонеллезом, на сто процентов источником болезни служит куриное мясо. Между тем, при готовке курицы-гриль продукт не всегда подвергается достаточной термической обработке. Курица должна быть хорошо проварена или прожарена, а лучше всего — запечена в духовке. Типичная история: съел шаверму и через двенадцать-четырнадцать часов поступил к нам в инфекционную больницу с жалобами на боли в животе, высокую температуру, озноб, рвоту, жидкий стул. Как правило, речь идет о сальмонеллезе, который отправляет заболевшего в больничную койку на десять-четырнадцать дней. Заболевание это — тяжелое, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, могут развиться почечная недостаточность, шок, вплоть до смертельного исхода.

Зона риска не исчерпывается одними киосками и лотками. Бывает, что у бабушек на улицах, на дорогах покупают ягоды, и, не промыв их кипяченой водой, сразу дают детям. Из-за этого помимо кишечной инфекции можно заразиться геморрагической лихорадкой. Ягоды же растут на грядках, где бывают переносчики этого заболевания грызуны. По той же причине купленные яблоки и любые другие фрукты тоже надо мыть, недостаточно их протереть салфеткой или платком. Геморрагическая лихорадка — это тяжелая патология, которая сопровождается очень высокой температурой, порой требует подключения аппарата „искусственная почка“, поражает легкие и в тяжелых случаях ведет к смерти. Какими бы низкими не казались вам риски, стоит потерпеть до дома, где можно тщательно вымыть фрукты.

По статистике заболеваний прошлый год был достаточно спокойным, отмечались единичные случаи, связанные, в основном, с употреблением шавермы. Но вот в 2016 году из-за серии вспышек кишечной инфекций к нам поступило в общей сложности порядка ста человек. Это много. Хорошо, что больные попадают к нам в состоянии не тяжелой, а средней тяжести. Это объясняется тем, что люди стали внимательнее к своему здоровью, своевременно обращаются к врачу, поступают в больницу в первые два дня после начала заболевания, и мы успеваем оказать им помощь.

Хуже, когда мамы отказываются от госпитализации маленьких детей в возрасте до трех лет с симптомами жидкого стула и рвоты. Задержка начала лечения ведет к обезвоживанию, запущенная болезнь протекает тяжелее, вывести ребенка из этого состояния становится значительно сложнее. Другая беда — ребенка в больнице подлечили, и мама сразу уезжает с ним домой. Она не понимает, что ребенок остается носителем инфекции, что процессы в кишечнике продолжаются, что грозит развитием, например, язвенных колитов.

В общем, если вы решили перекусить на улице, выбирайте хотя бы кафе с лицензией. Не рискуйте с едой с непонятных лотков и киосков, особенно когда с вами дети!»

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