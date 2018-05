Для рекламы фильма «Дамасское время» о борьбе с ИГ* «боевики» захватили торговый центр в Тегеране (ВИДЕО)

Режиссер иранского фильма

"Дамасское время"

Эбрахим Хатамикия накануне выхода на экран художественной ленты о жизни в Сирии под контролем "Исламского государства" * и жертвах сирийских и иранских солдат в борьбе с терроризмом в Пальмире, провел рекламную акцию в торговом центре Тегерана , которая вызвала панику среди посетителей.

Актеры, одетые как боевики ИГ*, вооруженные автоматами и поясами смертников, под предводительством «джихадиста» на коне с криками «Аллах акбар!» ворвались в понедельник, 7 мая, в ТЦ «Курош», на верхнем этаже которого, в кинотеатре, должен был состояться показ фильма.

Многие посетители узнали актеров и начали снимать происходящее на мобильные телефоны. Однако кое-кто перепугался. На многих видеозаписях из ТЦ, размещенных в соцсетях, слышны крики, в том числе детские. В итоге многие назвали акцию дурацкой и неподобающей.

Shoppers and cinemagoers in a major mall in central #Tehran were terrified to death on Monday night when they saw a group of #ISIS terrorists, with guns and horses, entering Kourosh Mall and Cineplex, shouting «Allahu Akbar», and intimidating the citizens.https://t.co/l48yU9mef2 pic.twitter.com/YlLiHLXn35

— Iran Front Page (@IranFrontPage) May 8, 2018

People in a major mall in central Tehran were terrified to death Monday when they saw a group of ISIS terrorists, with guns and horses, entering Kourosh Mall. They were actors dressed as ISIS militants and were there to promote an IRGC-funded film about Iran's fight against ISIS pic.twitter.com/dVUIlFJVVG

— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) May 8, 2018

Crowded Mall in Tehran Sparks Controversy Shoppers and cinemagoers in a major mall in central Tehran were terrified to death on Monday night when they saw a group of ISIS terrorists, with guns and horses, entering Kourosh Mall https://t.co/0kYOLg0oEr#Iran#ایران pic.twitter.com/NIiGpoKidC

— حیدر علی (@rafidhireject) May 9, 2018

Режиссеру Эбрахиму Хатамикии, который дал согласие на проведение такого неоднозначного шоу с «захватом» торгового центра, пришлось приносить извинения после тысяч гневных твитов и постов в различных соцсетях.

По его словам, он рассчитывал, что акция будет заключаться в том, что у входа в кинотеатр выставят «боевика», с которым зрители смогут сфотографироваться, сообщает

NEWSru Israel. А об инсценировке захвата ТЦ речи не было.

"Я думал, что человек, изображающий боевика, будет стоять перед торговым центром, чтобы зрители и посетители ТЦ делали с ним селфи. Я не знал, что там будут лошади, испуганные люди, крики", — объяснил Хатамикия, отметив, что рекламное шоу «было гораздо ниже уровня самого фильма».

По сюжету картины, у двух пилотов, перевозящих гуманитарный груз, особая миссия по спасению людей из сирийского города, окруженного террористами. Однако, пилоты сталкиваются со многими проблемами, поскольку ИГИЛ* атакует и берет всех в заложники.