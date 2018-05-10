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В Москве эвакуирован торговый центр «Метрополис»
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В Москве эвакуирован торговый центр «Метрополис» 

Rambler News Service 1 час назад
Торговый центр «Метрополис», находящийся по адресу Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4, эвакуирован, сообщили RNS в ТЦ и подтвердили в ГУ МВД по Москве.
«В торговом центре началась эвакуация… Поступил звонок в полицию, какой конкретно, сказать, к сожалению, не могу, не располагаю данной информацией. В данный момент полиция и МЧС работают на территории (торгового центра. — RNS.)», — сообщили в торговом центре.
Информацию об эвакуации подтвердили в ГУ МВД по Москве.
«Поступило сообщение о бесхозном предмете в торговом центре на Ленинградском шоссе, в настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий», — сообщил дежурный в ГУ МВД по Москве.
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