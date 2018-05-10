Зачем Путину эти хвастливые парады?

О том, что в этом параде речь давно уже не идет только о памяти героических подвигов Советской Армии во второй мировой войне, в интервью «Бильд» рассказывает Вильфрид Ильге (Wilfried Jilge), эксперт по России Немецкого общества внешней политики.

Бильд: С 1995 года Россия ежегодно 9 мая празднует день победы над нацистской Германией военным парадом. Какую роль играет этот парад, введенный лишь спустя 50 лет после окончания Второй мировой войны, для российского общества?

Вильфрид Ильге: «Большое значение 9 мая в российском календаре памятных дат неудивительно: не подлежит сомнению, что Советский Союз внес огромный вклад в победу над гитлеровской Германией. Народы Советского Союза — прежде всего украинцы, белорусы и русские — заплатили за этот вклад в победу миллионами жертв.

Однако в путинской России героический миф о „победе в Великой Отечественной войне“, которая празднуется с чрезмерной, безупречной и по большей части военной помпой, нужен прежде всего для легитимизации непрекращающейся имперской традиции и единства, что вдобавок служит консолидации общества во времена провала экономической модернизации.

При этом сомнения вызывает оправдание авторитарного правления: ибо в рамках этих воспоминаний о войне Сталин как символ имперского величия снова занимает, несмотря на на некоторые признанные „недостатки“, в целом положительное место в официозной российской картине истории. Светлые воспоминания о „Великой Отечественной войне“ отодвигают на задний план переосмысление массовых преступлений Сталина и его палачей.

— При Путине появляется ощущение, что этот парад с презентацией все новых военных достижений можно понимать также как демонстрацию силы по отношению к Западу. Так ли это?

— В российско-украинском конфликте тема мобилизации собственного населения против иностранных интервентов, на котором основывается советский миф о войне, использовалась для оправдания аннексии Крыма и поддерживаемой Россией агрессии в Восточной Украине.

В пропаганде, развязанной в 2014 году российскими управляемыми государством СМИ, аннексия Крыма служила одновременно превентивной защитной мерой России для „своих соотечественников“ против якобы угрожающего им преследования со стороны вышедших с киевского майдана радикальных националистов и фашистов, которых поддерживали США ЕС . В свете искаженной памяти о войне российские интервенции оправдывались одновременно как оборонительные меры против западного вторжения в „русский мир“, к которому, с точки зрения Кремля, относится Украина и который считается зоной влияния России».

— На параде можно видеть много транспарантов, на которых указаны даты войны: «1941-1945». Почему во время празднования не упоминаются первые два года Второй мировой войны?