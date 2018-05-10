Представители свердловских национальных организаций стали участниками патриотических мероприятий в честь Дня Победы

Представители свердловских национальных организаций стали участниками патриотических мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, в рамках проекта ПроРФ Свердловской области уральская молодежь и представители землячества Таджикистана на Урале провели первую акцию «НашиДедыВместеВоевали».

«Молодые люди некогда единого государства вспомнили страницы общей истории: от Великой Отечественной войны до войны в Афганистане », — пояснили организаторы.

Участники акции обсудили современные проблемы взаимодействия стран СНГ и опыт их решения. Они также посетили с экскурсией военные мемориалы Екатеринбурга , в том числе памятник «Черный тюльпан».

«Искренне убежден, что диалог наций на общественном уровне дает надежную опору дальнейшему политическому, экономическому и культурному взаимодействию» — рассказал руководитель Свердловского регионального отделения ПроРФ, заместитель председателя молодежной казачьей организации Свердловской области Иван Быков

Напомним, еще в январе Свердловская область подключилась к межнациональному движению ПроРФ, старт которому дало Федеральное агентство по делам национальностей России . Проект ПроРФ объединяет общественные организации страны в сфере национальной политики, деятельность которых направлена на укрепление единства нации, повышение уровня гражданского самосознания и патриотизма.

Напомним, Средний Урал является одним из самых многонациональных регионов страны. Здесь проживают представители 160 национальностей.

Помимо этой акции, тысячи представителей национальных организаций приняли участие и в других патриотических мероприятиях, прошедших в День Победы в Свердловской области.