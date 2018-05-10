Ещё
Представители свердловских национальных организаций стали участниками патриотических мероприятий в честь Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители свердловских национальных организаций стали участниками патриотических мероприятий в честь Дня Победы 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Представители свердловских национальных организаций стали участниками патриотических мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, в рамках проекта ПроРФ Свердловской области уральская молодежь и представители землячества Таджикистана на Урале провели первую акцию «НашиДедыВместеВоевали».
«Молодые люди некогда единого государства вспомнили страницы общей истории: от Великой Отечественной войны до войны в Афганистане», — пояснили организаторы.
Участники акции обсудили современные проблемы взаимодействия стран СНГ и опыт их решения. Они также посетили с экскурсией военные мемориалы Екатеринбурга, в том числе памятник «Черный тюльпан».
«Искренне убежден, что диалог наций на общественном уровне дает надежную опору дальнейшему политическому, экономическому и культурному взаимодействию» — рассказал руководитель Свердловского регионального отделения ПроРФ, заместитель председателя молодежной казачьей организации Свердловской области Иван Быков.
Напомним, еще в январе Свердловская область подключилась к межнациональному движению ПроРФ, старт которому дало Федеральное агентство по делам национальностей России. Проект ПроРФ объединяет общественные организации страны в сфере национальной политики, деятельность которых направлена на укрепление единства нации, повышение уровня гражданского самосознания и патриотизма.
Напомним, Средний Урал является одним из самых многонациональных регионов страны. Здесь проживают представители 160 национальностей.
Помимо этой акции, тысячи представителей национальных организаций приняли участие и в других патриотических мероприятиях, прошедших в День Победы в Свердловской области.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Народный артист России Олег Погудин станет почетным гостем фестиваля, посвященного творчеству Булата Окуджавы В Екатеринбургском суворовском училище прошла встреча кадет с ветеранами Великой Отечественной войны На Среднем Урале проверили знания будущих теологов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение524
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание8
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение