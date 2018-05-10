Фонд «Петербургская политика» 7 мая обнародовал рейтинг российских регионов. Башкирия в нём снова среди регионов cо средней устойчивостью. Республика, как и в марте, набрала 6,8 балла. Кроме того, в «ТОП-30 событий месяца в региональной политике» попало заявление руководителя субъекта федерации Рустэма Хамитова о невозможности отмены охранного статуса стерлитамакских шиханов.
Среди позитивных событий — заключение с китайской компанией соглашения о строительстве цементного завода в Сибае, включение минэкономразвития Башкирии в список приоритетных инвестиционных проектов строительства медно-колчеданного рудника в Учалинском районе, медицинского центра паллиативной помощи и цеха по производству колбасных изделий в Уфимском районе. Также эксперты отметили 5-е место, которое занял регион по уровню развития государственно-частного партнерства.
К негативу отнесено нападение подростка с ножом на учеников и педагога и поджог им класса одной из школ Стерлитамака, от чего пострадали 4 человека, включая нападавшего. Кроме того, присуждение штрафа в 250 тысяч рублей за неуплату налогов бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и предъявление экс-чиновнику нового обвинения в превышении должностных полномочий. А также пожар в родильном отделении Республиканской клинической больницы в Уфе и другие.
«Позиции Башкирии в исследовании недооценены, а точнее, оценены необъективно, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Порой возникает ощущение, что весь этот анализ построен на основе часового мониторинга интернета. Решение Рустэма Хамитова потратить полученные от АФК «Системы» миллиарды рублей на развитие здравоохранения — это безусловно важная мера, направленная на укрепление социально-экономической ситуации в республике, и ее следует оценивать положительно. Однако, почему-то «Петербургская политика» это не сделала».