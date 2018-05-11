Мотоциклист сбил ребенка на Алтуфьевском шоссе

На северо-востоке столицы мотоциклист сбил ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по городу Юрий Титов.

«В районе д. 13 на Алтуфьевском шоссе водитель мотоцикла марки Honda совершил наезд на 12-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь. В настоящее время время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметил собеседник агентства.