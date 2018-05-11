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Мотоциклист сбил ребенка на Алтуфьевском шоссе
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Мотоциклист сбил ребенка на Алтуфьевском шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
На северо-востоке столицы мотоциклист сбил ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по городу Юрий Титов.
«В районе д. 13 на Алтуфьевском шоссе водитель мотоцикла марки Honda совершил наезд на 12-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь. В настоящее время время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметил собеседник агентства.
В свою очередь источник в экстренных службах пояснил Агентству «Москва», что ребенок был сбит, когда ехал на самокате по пешеходному переходу.
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