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В Воронеже устроили огненное шоу в честь Дня Победы
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В Воронеже устроили огненное шоу в честь Дня Победы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Огненное шоу устроили на Адмиралтейской площади.
На Адмиралтейской площади устроили шоу «Огни Победы». Около 50 фаерщиков традиционно к 9 мая подготовили программу из своих лучших номеров. Действо на сцене, рассказывают, непосредственно с Великой Отечественной не связано, а просто создает праздничную атмосферу. В этом году фестиваль проходил один день, поэтому показали всего 12 номеров, мастер-классов тоже было немного. После шоу финальный аккорд праздника исполнили военные — салют Победы традиционно запускали с дамбы Чернавского моста. 30 залпов, 340 зарядов раскрылись разноцветными хризантемами над водохранилищем на высоте около 300 метров. В этом году изменили расположение пушек — орудия развернули в сторону правого берега, таким образом, военные добились более громкого «эха».
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