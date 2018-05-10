Подмосковные пловчихи завоевали пять бронзовых медалей на первенстве России 

На первенстве России, которое проходит с 7 по 11 мая в Саранске, подмосковные пловчихи выиграли пять бронзовых наград, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Несмотря на то, что часть спортсменов нашей команды уже готовится к чемпионату Европы, участники первенства России продолжают радовать нас своими победами. Девушки показали хорошие результаты, завоевав пять бронзовых медалей. В этом виде спорта Подмосковье по-прежнему остается в числе лидеров», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Так, на дистанции 1500 метров вольным стилем третий результат показала Карина Абросимова — 17 минут и 12,16 секунды. Спортсменка из Подмосковья уступила Екатерине Сорокиной (17:02,86), которая пришла к финишу первой, а также Анне Ефремовой (17:04,96). Обе спортсменки представляют Пермский край.
Сборная Подмосковья в составе Анастасии Макаровой, Елизаветы Мельниковой, Ольги Турчиной и Карины Абросимовой стали третьими в комбинированной эстафете 4х100, показав результат 4 минуты и 13,82 секунды. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга (4.12,59), второе — сборная Москвы (4.12,63).
С 7 по 11 мая в столице Мордовии проходит первенство России по плаванию среди юниоров. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 65 регионов страны.