Ещё
Подмосковные пловчихи завоевали пять бронзовых медалей на первенстве России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные пловчихи завоевали пять бронзовых медалей на первенстве России 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На первенстве России, которое проходит с 7 по 11 мая в Саранске, подмосковные пловчихи выиграли пять бронзовых наград, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Несмотря на то, что часть спортсменов нашей команды уже готовится к чемпионату Европы, участники первенства России продолжают радовать нас своими победами. Девушки показали хорошие результаты, завоевав пять бронзовых медалей. В этом виде спорта Подмосковье по-прежнему остается в числе лидеров», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Так, на дистанции 1500 метров вольным стилем третий результат показала Карина Абросимова — 17 минут и 12,16 секунды. Спортсменка из Подмосковья уступила Екатерине Сорокиной (17:02,86), которая пришла к финишу первой, а также Анне Ефремовой (17:04,96). Обе спортсменки представляют Пермский край.
Сборная Подмосковья в составе Анастасии Макаровой, Елизаветы Мельниковой, Ольги Турчиной и Карины Абросимовой стали третьими в комбинированной эстафете 4х100, показав результат 4 минуты и 13,82 секунды. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга (4.12,59), второе — сборная Москвы (4.12,63).
С 7 по 11 мая в столице Мордовии проходит первенство России по плаванию среди юниоров. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 65 регионов страны.
РИАМО: последние новости
В аэропорту «Шереметьево» задержали китайца, который пытался вывезти ордена СССР Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными В деревне Наро‑Фоминского округа провели праздник ко Дню Победы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции568
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1259
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала674
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение