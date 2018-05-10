Был турист — стал зэк. Какие правила нельзя нарушать за границей

Если вы отдыхаете за границей, то вынуждены соблюдать различные правила — многие покажутся даже абсурдными, но, как известно, не знание закона не освобождает от ответственности. В стране с чужой культурой можно вляпаться в неприятности, даже если речь идёт о негласных правилах, не прописанных в законодательстве.

О каких же местных особенностях следует знать, отправляясь в ту или иную популярную у туристов страну?

Уймите ваши колесики!

Во многих европейских странах мелкие правонарушения, на которые у нас обычно не обращают внимания (а зря), могут изрядно опустошить ваш кошелек или даже привести за решётку. Так в Германии брошенный в неположенном месте мусор грозит штрафом от 20 до 600 евро. Это может касаться даже окурка, который вы выкинули из окна машины. В несколько сотен евро также обойдется частое использование сигнала автомобиля, неправильная парковка и мытьё машины в необорудованных для этого местах — словом, идея потереть авто тряпочкой на берегу речки станет злостным нарушением.

Кроме того, в Германии , да и во многих других европейских странах, гораздо жёстче реагируют на нарушения закона о тишине — как и у нас, после 23:00 нельзя издавать никаких громких звуков. Но если у нас утихомирить шумных соседей зачастую трудно, то в той же Германии полиция явится моментально и будет действовать очень решительно. К громким звукам могут отнести не только песни, музыку или работу инструментов, но даже использование чемоданов на колесиках.

Кстати, если вы вдруг в Германии решите, что будет очень смешно поприветствовать немцев нацистским жестом или криком «Хайль, Гитлер!», готовьтесь опять же к крупному штрафу.

А вот совет для тех, кто решил преподнести цветы своим друзьям в Германии — ни в коем случае не покупайте лилии. У немцев это знак траура. И следите за своей речью — даже невинные слова на русском могут звучать оскорбительно для немцев. К примеру, наше торопливое: «Да, да!» очень похоже на то, когда по-немецки посылают куда подальше.

Давайте держаться за руки!

Но в целом в Европе не должно быть проблем с соблюдением закона и негласных правил. В более экзотических странах неожиданностей больше.

Особо осторожными надо быть в мусульманских странах — даже таких, как Турция , где, казалось бы, привыкли к туристам. Так в Турции безобидный жест «Всё хорошо» с поднятым вверх большим пальцем воспринимается как оскорбление — вроде как вы относите человека, которому обращен жест, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Кукиш тоже обидит турка — это аналог среднего пальца.

И в Турции и в Египте лучше не снимать военных и полицейских. И забудьте про использование левой руки — особенно если вам надо передать что-то из еды или поздороваться. Даже если вы левша, придётся себя перебороть. Дело в том, что в мусульманских странах издревле левую руку использовали, чтобы совершать гигиенические процедуры в туалете.

В Египте также не поддавайтесь искушению вывезти в качестве сувенира кораллы — штраф может достигать 500 долларов.

Объединённых Арабских Эмиратах (в состав которых входят популярный у туристов Дубай ) правил куда больше. Сюда могут не пустить молодую женщину без сопровождения мужчин — это должен быть близкий родственник или муж. Если же вы просто пара, то для властей Эмиратов это ничего не значит. Учтите, что в публичных местах можно ходить, взявшись за руки, но нельзя обниматься и целоваться, а за посиделки девушки на коленях мужчины последует арест на 10 суток.

В отличие от соседей по Аравийскому полуострову, в Эмиратах иностранцам можно употреблять алкоголь, но не в общественных местах. Кроме того, в эмирате Шарджа употребление алкоголя запрещено полностью. Если вам не исполнился 21 год, то выпивать вам опять же запрещено.

Лучше не фотографировать местных женщин — это может обернуться арестом на 3 суток. Нельзя фотографировать правительственные здания и военные объекты. Следите и за собственным дресс-кодом — излишне свободный стиль может грозить штрафом в 100 долларов.

Королевские манеры

За своими руками и жестами надо внимательно следить и в более южных странах. Так в Индии нельзя показывать пальцем на человека, повышать голос при разговоре (это воспримут как агрессию). Перед входом в храмы надо снимать обувь, хотя, с другой стороны, врачи предостерегают от такой практики, так как можно подхватить грибок. Поэтому если хотите и храмы посмотреть, и здоровье сберечь, захватите одноразовые носки.

Когда покупаете сувениры, воздержитесь от покупки шкур диких животных, перьев птиц, кожи и изделия из кожи редких рептилий и слоновой кости, а также предметов старины старше 100 лет.

Таиланде главные ограничения связаны с государственной религией — буддизмом. Нельзя оскорблять в любой форме религиозные символы, вывозить за границу изображения Будды. Известные в других восточных странах ограничения, связанные с жестами, действуют и здесь. Кроме того, нельзя касаться головы тайца — так что невинное желание поворошить волосы симпатичному ребёнку может обернуться скандалом и штрафом. Есть и неожиданные запреты — например, запускать без разрешения квадрокоптер.

В Таиланде полагаются достаточно крупные штрафы за оскорбление короля и государственных символов, причём оскорблением могут счесть даже сложенную купюру, искажающую портрет короля. К счастью, портрет обычно помещают несколько ближе к краю, поэтому при сложенных пополам банкнотах королевский лик не пострадает. Да и вы тоже.