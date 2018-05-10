В популярном протоколе для промышленных предприятий обнаружены бреши

Эксперты Центра «Лаборатории Касперского» по реагированию на киберинциденты — Kaspersky Lab ICS CERT — проанализировали протокол OPC UA (Object Linking and Embedding for Process Control Unified Automation), разработанный специально для промышленных объектов. В ходе исследования они нашли 17 уязвимостей нулевого дня в продуктах OPC Foundation, а также несколько уязвимостей в коммерческих приложениях, которые их используют. Все бреши были обнаружены и ликвидированы в марте 2018 года.

Стандарт OPC UA был разработан в 2006 году консорциумом OPC Foundation для надёжной и безопасной передачи данных в технологической сети. По сути, это усовершенствованная версия протокола OPC, который повсеместно применяется в различных индустриальных областях. Новые свойства и продуманная архитектура OPC UA делают его всё более популярным среди производителей систем автоматизации, со временем стандарт должен стать основой коммуникации в системах промышленного интернета вещей и умных городов по всему миру.

Первоначально команда Kaspersky Lab ICS CERT проводила аудит безопасности и тестирование на проникновение на нескольких промышленных объектах. Все проверяемые организации использовали один и тот же программный продукт для управления технологическим процессом (ICS), и эксперты занялись поиском уязвимостей в нём. В результате выяснилось, что часть сетевых сервисов взаимодействовала именно по протоколу OPC UA. Это подтолкнуло специалистов к изучению протокола.

В ходе исследования обо всех обнаруженных уязвимостях незамедлительно сообщали создателям ПО. Представители OPC Foundation и других команд разработки коммерческих продуктов оперативно реагировали на уведомления и своевременно устраняли найденные неполадки. Совместными усилиями удалось предотвратить такие негативные для предприятий последствия, как финансовые потери, нарушение и остановка технологического процесса и даже порча дорогостоящего оборудования.

«Очень часто разработчики ПО чрезмерно доверяют промышленным протоколам и внедряют эти технологии, не проводя тщательной проверки их безопасности. При этом уязвимости могут повлиять на успешность всей линии продукции. Следует уделять пристальное внимание инновациям, которые широко используются в различных индустриальных отраслях. Многие думают, что создавать собственные протоколы более эффективно и безопасно, однако даже совершенно новое ПО может содержать многочисленные уязвимости», — рассказал Сергей Темников, старший исследователь Kaspersky Lab ICS CERT.

По результатам этих исследований «Лаборатория Касперского» получила приглашение вступить в OPC Foundation Security Working Group.

Подробнее обо всех обнаруженных уязвимостях в протоколе OPC UA можно узнать из отчёта «Лаборатории Касперского»: https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2018/05/10/opc-ua-security-analysis/