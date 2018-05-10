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В Москве и Санкт-Петербурге пройдут вечеринки 212 VIP Weekend
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В Москве и Санкт-Петербурге пройдут вечеринки 212 VIP Weekend 

Журнал ОК! 1 час назад
11 мая в московском клубе Gazgolder и 12 мая на площадке Olympia в Санкт-Петербурге пройдут две масштабные вечеринки 212 VIP Weekend, организованные в честь запуска лимитированных ароматов от Carolina Herrera. Абсолютная свобода, зажигательные танцы под музыку The Martinez Brothers и многое другое ждет жителей двух крупных городов. Кстати, на вечеринке также можно будет послушать парфюмерные новинки.
Братья Мартинес и бренд Carolina Herrera сотрудничают уже два года. За это время они сумели организовать несколько крупных вечеринок в Мексике, Колумбии, Испании, а теперь добрались и до российских поклонников.
The Martinez Brothers
Для москвичей:
Площадка: Gazgolder (Москва, Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 26)
Начало: 23:59  Стоимость: от 1 000 руб.
Возраст: 21+
Билеты можно приобрести здесь
Для петербуржцев:
Площадка: Olympia (Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 14)
Начало: 23:59  Стоимость: от 500 руб.
Возраст: 21+
Билеты можно приобрести здесь
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