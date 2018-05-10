Росатом назвал сроки начала пуска четвертого блока Тяньваньской АЭС в Китае

"Начало этапа физического пуска энергоблока №4 запланировано на сентябрь 2018 года", — говорится в сообщении. Этап физического пуска любого атомного энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в реактор.

В начале мая был успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску — «горячая» обкатка реакторной установки, отмечается в сообщении. «Таким образом, подтверждена безопасная и эффективная работоспособность оборудования и технологических систем блока», — отмечает «Атомпроект».

"Горячая обкатка" — комплексная проверка всех систем и оборудования перед физическим пуском энергоблока АЭС. Фактически это последний этап испытаний перед загрузкой ядерного топлива в реактор. По результатам горячей обкатки подтверждается проектная работа технологических систем и оборудования, систем управления технологическим процессом — электротехнического оборудования энергоблока и общестанционных систем.

"Мы вышли на финишную прямую подготовки энергоблока к физическому пуску. Теперь предстоит провести ревизию основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока, получить разрешение надзорного органа на загрузку топлива", — сказал директор по проектам АЭС в Китае АО «Инжиниринговая компания „АСЭ“ (входит в Росатом) Алексей Банник, слова которого приводятся в сообщении.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году, энергоблока №3 — в 2017 году. Пуск энергоблока №4 намечен на текущий год. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.