Вор на колесах: как защитить велосипед от кражи

Велосипедная культура с каждым годом становится все более популярной в Москве . Вместе с тем растет и число краж. О том, как обезопасить свой двухколесный транспорт, «МИР 24» рассказал основатель интернет-сообщества «Велощит» Дмитрий Лебедев

Сейчас на рынке представлено множество креплений для защиты велосипедов от краж. Какой способ вы считаете наиболее эффективным?

Если ты покупаешь U-образный замок (юлок) любого качества, то риск остаться без велосипеда очень мал. Этот способ защиты в десять раз надежней троса, он на 90 процентов снижает риск кражи.

Среди замков тоже много разнообразия. Как определить, что замок качественный?

Поскольку я не только изучал, как происходят кражи, но еще и продавал замки для велосипедов, я столкнулся с тем, что люди всегда интересуются разными их характеристиками. Одни — материалом, другие — толщиной, но это непригодная метрика. В действительности она более сложная и разбираются по-настоящему в ней лишь энтузиасты. Обычному человеку это не нужно — достаточно довериться специалистам. Sold Secure и ART — это две самые авторитетные компании, которые сертифицируют замки. Если у замка есть отметка этих организаций — это показатель качества. Выбирайте замки проверенных марок — Kryptonite, Abus, OnGuard, Knog.

Некоторые велосипедисты прибегают к помощи GPS-сигнализаций и следят через смартфон за месторасположением велосипеда. Известны ли вам случаи, когда эта система помогала найти и вернуть уже угнанный велосипед?

Шанс найти велосипед без помощи GPS, как показывают опросы, равен примерно шести процентам. Но нужно понимать, что эта система нужна для поиска уже украденного велосипеда, а большинство людей предпочитают беречь велосипеды, а не искать их. К тому же GPS-сигнализация — дорогостоящая вещь. Учитывая, что 90 процентов покупают велосипеды дешевле 45 тысяч рублей, стоимость этой системы себя не оправдывает.

Я видел GPS-сигнализации пару раз на спортивных велосипедах стоимостью выше 100 тысяч. Но таких пользователей немного, в целом, эта система не популярна.

В интернет-сообществах велосипедистов часто встречается такой совет — покрасить велосипед, чтобы его было тяжелее продать. Действительно ли крашеные велосипеды крадут менее охотно?

Нет, крадут все что угодно — ржавые, новые, дорогие, дешевые велосипеды. Кражи происходят исходя из обстоятельств, а не стоимости велосипеда.

Как защитить велосипед в том месте, где нет организованной велостоянки?

Надо исходить из того, что полностью безопасных мест в общественном пространстве нет, если только это не охраняемая территория или офис, в который разрешено завезти велосипед.

В интернете часто встречаются видео, где говорится, что видеокамеры бесполезны. Конечно, они не берегут велосипед от угона, но все же способны воздействовать на воров отпугиванием: туда, где стоят камеры, вор пойдет с меньшей вероятностью, чем в то место, где их нет.

Часто в сети пишут, что лучше парковаться вдали от большого скопления людей. На самом деле правильно делать наоборот: велосипед вдали от общественного места проще украсть, а около организованных велопарковок воры появляются реже, потому что они не знают, в какой момент из здания — предположим, супермаркета — выйдет хозяин.

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Судя по опросу, который наша организация проводила в 2015 году, велосипеды с юлоками в общественных местах не воруют вообще. Возиться с трудным замком на виду у людей очень сложно. Чаще всего кражи происходят в подъездах, где велосипед стоял несколько дней или недель.

Лучше всего не ставить велосипед за углом здания или в кусты — туда, где ворам будет безопасно. Если организованной парковки нет, нужно просто выбрать людное место. Напротив находится какое-нибудь здание с прозрачными окнами — это тоже выигрышное положение. В случае попытки кражи посетители смогут заметить ее.

Сколько средств стоит выделить для защиты велосипеда?

Десять процентов от его стоимости. Правда, как показывает практика, владельцы самых дешевых велосипедов не ценят их, в лучшем случае они пользуются тросами. А те, у кого дорогие велосипеды, говорят, что их нигде не оставляют.

Пример какой страны вы считаете показательным в профилактике краж велосипедов?

Англии мои коллеги проводили эксперимент: развешивали рядом с велопарковками плакаты с изображением злых глаз и надписью «Мы за вами следим». На психологическом уровне уловка работала безотказно, число краж заметно уменьшилось. У нас, думаю, подобные эксперименты, также могли бы возыметь эффект. Работает это как и в случае с вывесками в супермаркетах «Ведется видеонаблюдение». Они есть, а камер нет, но количество краж тем не менее снижается.

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