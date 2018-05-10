Юные артисты из Восточного Дегунина дадут праздничный концерт в честь Дня Победы

В ближайший понедельник, 14 мая, в клубе семейной культуры «Искра» Восточного Дегунина состоится праздничный концерт для ветеранов, приуроченный ко Дню Победы.

Об этом сообщила директор-администратор клуба Татьяна Олейник.

— Посмотреть на выступление творческих коллективов нашего клуба приглашаются как ветераны, так и другие жители Восточного Дегунина, — рассказала Олейник. — Юные артисты исполнят военные песни и стихотворения, сыграют на гитаре и скрипке.

Концерт начнется в 11.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)