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Юные артисты из Восточного Дегунина дадут праздничный концерт в честь Дня Победы
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Юные артисты из Восточного Дегунина дадут праздничный концерт в честь Дня Победы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайший понедельник, 14 мая, в клубе семейной культуры «Искра» Восточного Дегунина состоится праздничный концерт для ветеранов, приуроченный ко Дню Победы.
Об этом сообщила директор-администратор клуба Татьяна Олейник.
— Посмотреть на выступление творческих коллективов нашего клуба приглашаются как ветераны, так и другие жители Восточного Дегунина, — рассказала Олейник. — Юные артисты исполнят военные песни и стихотворения, сыграют на гитаре и скрипке.
Концерт начнется в 11.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)
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