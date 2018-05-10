Восстановление поврежденной штормом набережной у Олимпийского парка Сочи завершат к 15 мая

КРАСНОДАР , 10 мая. / ТАСС /. Работы на Имеретинской набережной в Сочи , поврежденной штормом в январе, планируется завершить до 15 мая, сообщается в четверг на сайте администрации Краснодарского края.

"На сегодняшний день восстановлены ступенчатые железобетонные конструкции берегоукрепления и береговой откос на участке более 100 м. Для защиты конструкции от разрушения в море уложены 375 железобетонных конструкций — тетраподов. Осталось провести их пригрузку крупногабаритным камнем. Восстановительные работы должны быть завершены к 15 мая", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате январского шторма повредились участки парапета и защитного откоса берегоукрепления. На устранение последствий шторма и восстановление пострадавших от него участков из регионального резервного фонда выделили более 140 млн рублей. При этом проведенные водолазные обследования дна на участке около набережной показали, что его состояние позволяет сократить число защитных бетонных блоков более чем на три четверти по сравнению с тем, что планировалось уложить в море изначально.

В мэрии Сочи ТАСС пояснили, что за часть восстановительных работ отвечает городская администрация — на том участке, который находится в собственности муниципалитета. «Задача стояла завершить работы к началу активного курортного сезона», — пояснил представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что во время шторма в конце января был поврежден участок Олимпийской набережной в Сочи. Волны раскидали камни мостовой на десятки метров. После этого в краевой администрации отмечали, что во время шторма «сооружение показало слабые места», власти рассматривали возможность капитального ремонта участков набережной, общая протяженность которой 5,5 км — от реки Мзымта до реки Псоу.

Весь комплекс построили к Олимпийским играм 2014 года, которые проходили в Сочи. В ходе эксплуатации выяснились особенности некоторых участков набережной и шельфа. Например, в том месте, которое оказалось повреждено в пятницу, почти к самому берегу подходит подводный карьер, и волны здесь сильнее.