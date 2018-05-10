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В школе № 1980 подвели итоги олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
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В школе № 1980 подвели итоги олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщается на сайте школы.
Учащиеся школы № 1980 под руководством учителей и родителей получили возможность приобщиться к научно-исследовательской деятельности, лучше узнать историю и культуру России.
Во время олимпиады ребята смогли посетить огромное количество музеев, парков и усадеб, расширили свой кругозор, узнали много интересного из истории нашей страны и о достижениях великих людей. Ребята убедились в том, что наука делает нашу жизнь интересной и увлекательной. 83 победителя и 6 призёров в индивидуальном и командном зачетах, таков итог участия школы в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Администрация школы № 1980 поздравляет всех победителей и призёров олимпиады с заслуженной победой.
Фото взято: http://1811.mskobr.ru/users_files/ksana4ekina/images/P1220560.JPG
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