В школе № 1980 подвели итоги олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Об этом сообщается на сайте школы.

Учащиеся школы № 1980 под руководством учителей и родителей получили возможность приобщиться к научно-исследовательской деятельности, лучше узнать историю и культуру России

Во время олимпиады ребята смогли посетить огромное количество музеев, парков и усадеб, расширили свой кругозор, узнали много интересного из истории нашей страны и о достижениях великих людей. Ребята убедились в том, что наука делает нашу жизнь интересной и увлекательной. 83 победителя и 6 призёров в индивидуальном и командном зачетах, таков итог участия школы в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Администрация школы № 1980 поздравляет всех победителей и призёров олимпиады с заслуженной победой.

Фото взято: http://1811.mskobr.ru/users_files/ksana4ekina/images/P1220560.JPG