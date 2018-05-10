Нижегородскую телебашню украсили Победной подсветкой 

Фото из социальной сетиНижегородскую телебашню украсили Победной подсветкой
Нижегородская телебашня протестировала новую подсветку. Она была посвящена 9 Мая.
Пятиминутный повторяющийся сценарий подсветки запустили 9 мая с 21.00 до 22.00, а после праздничного салюта в 22.30 еще на полчаса. Световое шоу стало прекрасным подарком к празднику.
«Поскольку торжественная сдача новой подсветки телебашни ещё нескоро, мы продолжаем тестировать её. Мы хотим, чтобы она стала по-настоящему непохожей ни на одну другую телебашню» — написал директор филиала «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» Михаил Небольсин на своей страничке в социальной сети.
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