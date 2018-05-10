Два колеса и полчаса: FAQ по городскому велопрокату столицы

Столичные власти активно популяризируют велосипед как главный вид городского транспорта с 2013 года: пять лет назад правительство Москвы и « Банк Москвы » создали систему городского велопроката «Велобайк», в которую вошли полтысячи велосипедов и почти восемь десятков прокатных станций.

На сегодняшний день «Велобайк» — это одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире, столица пока уступает лишь Парижу и Лондону. Уже сейчас для москвичей и гостей столицы доступны более четырех тысяч велосипедов и 430 прокатных станций.

«Ридус» подготовил подробное руководство о том, как начать пользоваться велопрокатом в столице.

С чего начать?

Прежде, чем арендовать велосипед на станции, стоит зарегистрироваться в системе: для этого достаточно ввести свое имя и номер телефона на сайте «Велобайк». Регистрация позволит оплачивать прокат на сайте, в приложении или прямо на терминале прокатной станции, а логин и пароль от созданного личного кабинета будут использоваться для разблокировки велосипеда на станции.

В личном кабинете можно привязать карту «Тройка» к аккаунту: это позволит платить за прокат гораздо быстрее, прикоснувшись к дисплею на руле велосипеда и введя пароль.

Где брать и куда возвращать?

Велосипед можно арендовать на любой станции: карта станций доступна на сайте и в приложении «Велобайк». Вернуть велосипед также можно на любую из станций. Кроме того, все байки оборудованы встроенными тросами и системой блокировки руля, поэтому велосипед можно припарковать на время.

Сколько стоит прокат?

Стандартный абонемент на велопрокат в столице обойдется в 150 рублей в сутки, 600 рублей в месяц или 1200 рублей за весь сезон. В абонемент включены ежедневные поездки длительностью до получаса, а размер оплаты дополнительного времени можно уточнить на сайте «Велобайк» и в службе поддержки по телефону: +7 (495) 966−4−669.

Изменятся ли цены?

В этом году точно нет. Единственное изменение тарифа произойдет с 9 июня: к Чемпионату мира по футболу увеличится время бесплатного проезда — с 30 до 60 минут.

Что насчет электровелосипедов?

Они есть, их много: в этом году на дюжине станций столицы доступны 260 электрических велосипедов. Новые электровелосипеды оснащены системой Pedal Assist: она позволяет экономить заряд мотора, правда, придется слегка покрутить педали.

Где появились новые станции?

В Таганском, Басманном, Южнопортовом районах столицы и Лефортово, а также у делового центра «Москва-Сити» установлены новые станции велопроката; Кроме того, после реконструкции прокат вернулся на Садовое кольцо, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные, Волхонку и Пречистенку.

Где ездить-то?

По велодорожкам, конечно! В Москве проложено 773 километра выделенных полос на улицах и в парках.

Хочу в велосипедное комьюнити!

Все любители велосипедов постоянно участвуют в тематических мероприятиях в Москве: уже скоро, с 14 по 27 мая, столица примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде», а 20 мая на Садовом кольце пройдет традиционный масштабный велопарад.

Еще больше информации о московском городском велопрокате можно найти в справочном отделе сайта «Велобайк».