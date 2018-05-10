На выборах в Госдуму можно будет проголосовать на удобном участке

Напомним, что на президентских выборах неудобные открепительные удостоверения заменили на систему «Мобильный избиратель». Граждане получили возможность проголосовать по месту фактического нахождения, уведомив об этом ЦИК несколькими способами (в том числе через портал госуслуг и МФЦ). Не нужно стало ездить за открепительными удостоверениями на участок по месту регистрации. Прежняя схема существенно снижала явку, ведь не каждый избиратель был готов преодолевать подчас немалые расстояния, чтобы открепиться от «своего» участка.

Один из авторов новых поправок Виктор Пинский "Единая Россия" ) напомнил, что явка на выборах главы государства была на 4% больше, чем на предыдущих президентских выборах, и на 8% больше, чем на выборах в Госдуму . «Человек смог проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения, и разница в процентах — это, на самом деле, миллионы людей», — указал он.

Вследствие принятия законопроекта реформа доберется и до парламентских выборов. Документом отменяются открепительные удостоверения, и вводится возможность голосовать не по месту регистрации. Подать заявление о смене участка также можно будет через электронный портал госуслуг или МФЦ. Однако, согласно тексту законопроекта, голосовать где угодно по стране станет возможно только за списки кандидатов от политических партий. Что касается одномандатников, то сменить участок будет возможно только в рамках своего избирательного округа. При этом для того, чтобы воспользоваться новым правом при голосовании на одномандатном участке, избирателю следует зарегистрироваться там за три месяца до даты выборов. Такие ограничения введены для защиты от нарушений, говорилось на заседании.

Право разработки порядка предоставляется Центризбиркому, при этом четко оговариваются жесткие сроки для подачи заявлений с целью смены участка — не ранее 45 дней и не более чем до 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования.