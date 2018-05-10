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Челябинский педуниверситет не прошел государственную проверку
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Челябинский педуниверситет не прошел государственную проверку 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла проверка, которая выявила 17 различных нарушений.
Вуз инспектировали эксперты Рособрнадзора. По сообщению пресс-службы ЮУрГГПУ, проверка шла по двум направлениям — надзор в сфере образования и контроль его качества.
«В части проверки качества образования выявлены несоответствия в ряде образовательных программ. Но все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам устранимы. Коллектив университета уже приступил к «работе над ошибками», — рассказали в вузе.
В числе выявленных несоответствий — подготовка по специальностям «лингвистика» на бакалавриате, «педагогическое образование» на магистратуре, «экономика и бухгалтерский учет», а также два направления в дошкольном образование.
На устранение недочетов вузу дали срок до 18 июня. В противном случае в Москве могут поставить вопрос о лишении университета государственной аттестации по нескольким направлениям.
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