Челябинский педуниверситет не прошел государственную проверку

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла проверка, которая выявила 17 различных нарушений.

Вуз инспектировали эксперты Рособрнадзора . По сообщению пресс-службы ЮУрГГПУ, проверка шла по двум направлениям — надзор в сфере образования и контроль его качества.

«В части проверки качества образования выявлены несоответствия в ряде образовательных программ. Но все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам устранимы. Коллектив университета уже приступил к «работе над ошибками», — рассказали в вузе.

В числе выявленных несоответствий — подготовка по специальностям «лингвистика» на бакалавриате, «педагогическое образование» на магистратуре, «экономика и бухгалтерский учет», а также два направления в дошкольном образование.