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В Северодвинске учебный корпус САФУ превратят в общежитие для студентов
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В Северодвинске учебный корпус САФУ превратят в общежитие для студентов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Северодвинске появится еще одно общежитие для студентов Северного (Арктического) федерального университета. Здание института судостроения и морской арктической техники на улице Карла Маркса перепрофилируют под жилье для учащихся. Сейчас САФУ ищет подрядчика, который выполнит весь комплекс работ.
Дом № 13а, где сейчас расположена библиотека и читальный зал, планируют отремонтировать до начала нового учебного года. Предельный срок — 30 августа. Цена контракта составляет 43 миллиона 543 тысячи рублей.
За эти деньги корпус «Е» ждут серьезные изменения, особенно преобразится двор — здесь, согласно технической документации, появятся беседка для отдыха, карусели, качели и зона с тренажёрами, рабочие высадят кусты, деревья и разобьют цветники. Изменится здание и изнутри, ремонты будут проведены практически везде — обновят фасад, все коммуникации.
Закачик — САФУ — принимает заявки на участие в конкурсе до 29 мая, рассматривать их начнут 1 июня.
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