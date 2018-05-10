В Северодвинске учебный корпус САФУ превратят в общежитие для студентов

Северодвинске появится еще одно общежитие для студентов Северного (Арктического) федерального университета. Здание института судостроения и морской арктической техники на улице Карла Маркса перепрофилируют под жилье для учащихся. Сейчас САФУ ищет подрядчика, который выполнит весь комплекс работ.

Дом № 13а, где сейчас расположена библиотека и читальный зал, планируют отремонтировать до начала нового учебного года. Предельный срок — 30 августа. Цена контракта составляет 43 миллиона 543 тысячи рублей.

За эти деньги корпус «Е» ждут серьезные изменения, особенно преобразится двор — здесь, согласно технической документации, появятся беседка для отдыха, карусели, качели и зона с тренажёрами, рабочие высадят кусты, деревья и разобьют цветники. Изменится здание и изнутри, ремонты будут проведены практически везде — обновят фасад, все коммуникации.

Закачик — САФУ — принимает заявки на участие в конкурсе до 29 мая, рассматривать их начнут 1 июня.