«Эта наивность дорогого стоит»: зачем нанимать в компанию людей без опыта. МНЕНИЕ

Не все решаются нанимать сотрудников без опыта работы. И зря: новички в отрасли готовы учиться, свободны от узости мышления и по наивности задают те вопросы, которые толкают фирму вперед. Дэвид Вильямс, бизнесмен, основатель нескольких компаний, рассказал Forbes , почему людей без опыта можно и нужно нанимать без всяких опасений.

— Давайте рассмотрим весомые аргументы за традиционный найм работников без опыта. Не каждая компания, особенно на ранних стадиях, может себе позволить нанять готового высококвалифицированного сотрудника.

Наша компания, Fishbowl, не общественная или торговая, но с момента основания в 2001 году мы достигли рекордного роста (на данный момент больше чем на 70% за три последних бурных года), региональных и национальных наград, а также незначительной текучки кадров (менее 2%). Мы добились всего этого, потому что следовали стратегии найма «недостаточно квалифицированных» специалистов.

Я поддерживаю идею, что гораздо выгоднее найти потенциальную «звезду» (еще мы называем их «чемпионами») и создать благоприятную среду, которая позволит «звездному» сотруднику набираться опыта.

Однако наш подход требует несколько ключевых элементов. Мы называем их «семь бесспорных черт»: уважение, убежденность, преданность, приверженность, доверие, мужество и признательность.

Мы ищем кандидатов с этими характеристиками и наблюдаем за их поведением: языком тела, зрительным контактом: как они изъясняются и выражают чувства, немного волнуясь. Могут ли они продемонстрировать сильные черты характера при ответе на вопрос «Как бы вы поступили в той или иной ситуации на прошлом рабочем месте или в обычной жизни?». Мы ищем того, кто жаждет учиться. За 30 минут я могу оценить потенциального сотрудника с точностью до 99%. Наши менеджеры (мы зовем их «капитанами») также приобрели этот навык.

Взять хотя бы нашу новую сотрудницу, которая присоединилась к бухгалтерии на прошлой неделе. Она ушла с незначительной позиции в Blimpie's (сеть закусочных в США ). Она умна, с большим опытом работы, в прошлом финансовый директор небольшой больницы. Но однажды она серьезно заболела. Затем она потеряла дом. Вырученные за продажу дома деньги немного помогли ей, но единственной работой, которую она смогла получить, стала должность менеджера в Blimpie's за 9 долларов в час.

Я понял, на что она способна, с момента встречи. Она никогда не пользовалась теми программами инвентарного контроля, что использовали мы в своей компании, и практически все для нее было в новинку. Но она приняла этот вызов. Охотно изучила нашу систему и спустя 4 дня предоставила нам самый точный отчет, какого еще не видела наша компания. Когда кто-то желает преуспеть и попадает в благоприятную атмосферу, даже невозможное становится возможным.

Это не единичный случай для нас. Лишь у двоих из 18 наших разработчиков имелся серьезный опыт в программировании. Остальные пришли с опытом работы в инвентаризации, а затем научились программированию.

Мы наняли 50 сотрудников без какого-либо опыта в сфере обслуживания в техподдержку. Большинство наших продажников пришли с минимальным опытом работы или вообще без него. Может ли этот подход работать в других компаниях? Учитывая все вышесказанное, мы получаем:

Менее опытные работники имеют потенциал. Они свежи, не утомлены и не напуганы, жаждут работать. У них нет привычек, от которых нужно избавляться, лишь те, которым стоит обучиться. Вам не нужно отучивать их от тех принципов, которые были заложены где-то в другом месте.

У них правильная позиция. А с позицией приходят знания. Свежая кровь может пролить новые идеи и видение на старые проблемы.

Их энтузиазм может быть заразен. Их наивность — золото. Они не боятся спросить, a мы, получая самые невинные вопросы, можем вернуться к началу и спросить себя: «Правда, a почему мы делаем именно так?». Новый работник может стать именно тем, кто стимулирует позитивные изменения в компании.

С ними можно построить долгосрочные отношения. Некоторые из наших сотрудников молоды, некоторые старше. Но если ваша компания является тем местом, где сотруднику позволили цвести и блистать, он будет счастлив работать с вами хоть всю жизнь. Именно поэтому у нас такая низкая текучка кадров.

Может ли этот подход сработать в вашем случае? Я надеюсь, что дал вам как минимум повод задуматься об этой возможности. Я уверен, что «чемпионы» и «звезды» доступны любой компании. Вам лишь надо распознать их потенциал и создать нужную атмосферу, которая позволит им расти, развиваться, сиять.

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