Ещё
Малышке нужно имя: в пермском Парке Горького родилась лама гуанако
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышке нужно имя: в пермском Парке Горького родилась лама гуанако 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В мини-зоопарке Пони Карамельки, что в Парке Горького, пополнение. Недавно на свет там появилась лама гуанако. Сейчас малышке уже 2 недели, ее рост 112 сантиметров, а рост — 11 килограммов. В зоопарке говорят, что детеныш чувствует себя отлично.
В честь появления новой обитательницы зоопарка объявили конкурс.
— Нарисуй новую обитательницу нашего зооуголка и придумай ей имя, — предложили в парке. — Отдай работу администратору зооуголка. А 1 июля мы определим двух победителей: автора лучшего рисунка и самого интересного имени. Победители получат карты, при помощи которых смогут бесплатно прокатиться на аттракционах парка.
Также в мини-зоопарке Парка Горького кролики, овцы, лисы, разные виды птиц и так далее.
Ранее мы рассказали о том, как обновился Парк Горького к новому сезону и сняли на видео иллюминацию колеса обозрения.
59.ru: последние новости
Пермячка Дарья Хохлова получила корону «Мисс Эфес» на конкурсе красоты в Турции Еще три дня плохой погоды. В Прикамье ожидаются заморозки Власти Прикамья отказались от спрямления двух участков шоссе Космонавтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение548
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение