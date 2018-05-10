Малышке нужно имя: в пермском Парке Горького родилась лама гуанако

В мини-зоопарке Пони Карамельки, что в Парке Горького, пополнение. Недавно на свет там появилась лама гуанако. Сейчас малышке уже 2 недели, ее рост 112 сантиметров, а рост — 11 килограммов. В зоопарке говорят, что детеныш чувствует себя отлично.

В честь появления новой обитательницы зоопарка объявили конкурс.

— Нарисуй новую обитательницу нашего зооуголка и придумай ей имя, — предложили в парке. — Отдай работу администратору зооуголка. А 1 июля мы определим двух победителей: автора лучшего рисунка и самого интересного имени. Победители получат карты, при помощи которых смогут бесплатно прокатиться на аттракционах парка.

Также в мини-зоопарке Парка Горького кролики, овцы, лисы, разные виды птиц и так далее.

Ранее мы рассказали о том, как обновился Парк Горького к новому сезону и сняли на видео иллюминацию колеса обозрения.