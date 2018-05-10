Ещё
В Петербурге посл ДТП умер режиссер Эрнест Ясан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге посл ДТП умер режиссер Эрнест Ясан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Режиссер Эрнест Ясан скончался в больнице Санкт— Петербурга после автомобильной аварии на 83-м году жизни, рассказал РИА Новости гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.
"Эрнест Викторович скончался в больнице", — сказал Пичугин.
По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились, оно может пройти и на Ленфильме.
Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», сериалы «Агент национальной безопасности», «Крот».
РИА Новости: последние новости
Фигуранту дела "Седьмой студии" Малобродскому стало плохо в суде Россия не против сохранения транзита газа через Украину, заявил Лавров Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение524
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание8
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение