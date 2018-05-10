В Петербурге посл ДТП умер режиссер Эрнест Ясан

По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились, оно может пройти и на Ленфильме.

Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», сериалы «Агент национальной безопасности», «Крот».