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Умер Эрнест Ясан
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Умер Эрнест Ясан 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Эрнест Ясан умер в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.
"Эрнест Викторович скончался в больнице", — пояснил Эдуард Пичугин. Дата и место прощания с Эрнестом Ясаном пока неизвестны, не исключено, что проститься с режиссером можно будет на Ленфильме.
Ранее Ясан был госпитализирован в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия, в которое попал 27 апреля. Режиссер находился в реанимации.
Эрнест Ясан работал на Ленфильме с 1966 года. Снял 14 художественных лент, среди которых «В моей смерти прошу винить Клаву К.», а также сериалы «Агент национальной безопасности» и «Крот».
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