Умер Эрнест Ясан

Эрнест Викторович скончался в больнице", — пояснил Эдуард Пичугин. Дата и место прощания с Эрнестом Ясаном пока неизвестны, не исключено, что проститься с режиссером можно будет на Ленфильме.

Ранее Ясан был госпитализирован в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия, в которое попал 27 апреля. Режиссер находился в реанимации.

Эрнест Ясан работал на Ленфильме с 1966 года. Снял 14 художественных лент, среди которых «В моей смерти прошу винить Клаву К.», а также сериалы «Агент национальной безопасности» и «Крот».