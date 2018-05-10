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Пенсионеры района Южнопортовый осваивают современные технологии
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Пенсионеры района Южнопортовый осваивают современные технологии 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Курсы компьютерной грамотности стали самыми популярными среди направлений пилотного проекта «Московское долголетие».
— Я веду такие курсы более пяти лет, — рассказывает преподаватель компьютерной грамотности при ТЦСО «Южнопортовый» Сергей Мурмуридис. — За последние годы отношение людей к обучению сильно изменилось. Раньше пенсионеры не чувствовали необходимости в таких знаниях, а сейчас в очередь записываются. У меня расписаны занятия до осени.
На курсы приходят даже те, кто уже владеет компьютером, но хочет совершенствоваться. Среди них — люди, имеющие по два-три высших образования, есть преподаватели МЭИ. Посетители курсов не просто учатся ориентироваться в Интернете для поиска рецептов или описания заболеваний. Они голосуют на портале «Активный гражданин», пользуются порталом госуслуг, порталом открытых данных (где можно получить сведения о городской инфраструктуре), порталом «Дома Москвы» (об управлении жилыми домами) и другими.
— Я тоже постоянно учусь и расту как профессионал, — говорит Сергей Мурмуридис. — Нужно знать современные требования к программам, чтобы быть готовым ответить на все вопросы учеников.
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