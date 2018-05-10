Столкнувшийся с фурой на ж/д переезде в Подмосковье подвижной состав не принадлежит РЖД

Подвижной состав, столкнувшийся с фурой на железнодорожном переезде в районе пос. Совхоза им. Ленина в Ленинском районе Московской области , не принадлежит ОАО «РЖД» и находится в ведении сторонней организации. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В связи с появлением и распространением в социальных сетях видео с места ДТП на переезде в Подмосковье в районе пос. Совхоз имени Ленина служба корпоративных коммуникаций разъясняет. Пути и железнодорожный переезд не относятся и не обслуживаются компанией ОАО «РЖД». Подвижной состав также не принадлежит ОАО «РЖД». Этот участок железной дороги принадлежит и находится в ведении сторонней организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов Московской железной дороги, так как ДТП произошло на подъездных путях сторонней организации.