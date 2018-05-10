Ещё
Столкнувшийся с фурой на ж/д переезде в Подмосковье подвижной состав не принадлежит РЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столкнувшийся с фурой на ж/д переезде в Подмосковье подвижной состав не принадлежит РЖД 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Подвижной состав, столкнувшийся с фурой на железнодорожном переезде в районе пос. Совхоза им. Ленина в Ленинском районе Московской области, не принадлежит ОАО «РЖД» и находится в ведении сторонней организации. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«В связи с появлением и распространением в социальных сетях видео с места ДТП на переезде в Подмосковье в районе пос. Совхоз имени Ленина служба корпоративных коммуникаций разъясняет. Пути и железнодорожный переезд не относятся и не обслуживаются компанией ОАО «РЖД». Подвижной состав также не принадлежит ОАО «РЖД». Этот участок железной дороги принадлежит и находится в ведении сторонней организации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов Московской железной дороги, так как ДТП произошло на подъездных путях сторонней организации.
Ранее Агентство «Москва» опубликовало фотографии и видео последствий столкновения грузового поезда и фуры на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе пос. Совхоза им. Ленина в Ленинском районе Московской области.
Агентство «Москва»: последние новости
Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне Суд оставил в силе приговор экс-главе Российской федерации баскетбола по делу о хищении 44 млн руб. Проект о распространении «закона Димы Яковлева» на вмешавшихся в выборы РФ лиц внесен в Госдуму
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции449
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества22
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1248
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала611
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение