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РЖД проведет конкурс предложений по предотвращению аварий на переездах
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РЖД проведет конкурс предложений по предотвращению аварий на переездах 

Rambler News Service 1 час назад
РЖД с 14 мая по 30 июня 2018 года проведет конкурс на инновационные технические и организационные решения по предотвращению аварий на железнодорожных переездах. Конкурс будет проводиться в формате открытого запроса, его участником может стать любой желающий, сообщили в госкомпании.
В рамках конкурса РЖД ищет решения по двум направлениям: предотвращение выезда автомобилей на неохраняемые переезды, не оснащенные заградительными устройствами, и своевременное информирование машинистов локомотивов о нештатных ситуациях на переезде.
Представленные на конкурс решения должны быть готовы для испытаний не позднее чем через шесть месяцев по итогам отбора на конкурсе.
В 2017 году на железнодорожных переездах РЖД зафиксировано 266 дорожно-транспортных происшествия, тогда как в 2016 году их число было меньше — 211 ДТП. Причинами аварий в прошлом году стали нарушения правил дорожного движения водителями, либо неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим подвижным составом. Наибольшее количество происшествий произошло на Северо-Кавказской железной дороге (37 случаев), Московской железной дороге (31 случай), Октябрьской железной дороге (25 случаев). В результате происшествий пострадали 200 человек, из них 70 погибли.
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