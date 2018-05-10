РЖД проведет конкурс предложений по предотвращению аварий на переездах

РЖД с 14 мая по 30 июня 2018 года проведет конкурс на инновационные технические и организационные решения по предотвращению аварий на железнодорожных переездах. Конкурс будет проводиться в формате открытого запроса, его участником может стать любой желающий, сообщили в госкомпании.

В рамках конкурса РЖД ищет решения по двум направлениям: предотвращение выезда автомобилей на неохраняемые переезды, не оснащенные заградительными устройствами, и своевременное информирование машинистов локомотивов о нештатных ситуациях на переезде.

Представленные на конкурс решения должны быть готовы для испытаний не позднее чем через шесть месяцев по итогам отбора на конкурсе.

В 2017 году на железнодорожных переездах РЖД зафиксировано 266 дорожно-транспортных происшествия, тогда как в 2016 году их число было меньше — 211 ДТП. Причинами аварий в прошлом году стали нарушения правил дорожного движения водителями, либо неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим подвижным составом. Наибольшее количество происшествий произошло на Северо-Кавказской железной дороге (37 случаев), Московской железной дороге (31 случай), Октябрьской железной дороге (25 случаев). В результате происшествий пострадали 200 человек, из них 70 погибли.