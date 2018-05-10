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Сотрудники Госадмтехнадзора проверили Рижское направление МЖД
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Сотрудники Госадмтехнадзора проверили Рижское направление МЖД 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Данное направление будут задействовано для перевозок участников ЧМ-2018.
Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вместе с представителями РЖД проверили состояние Рижского направления Московской железной дороги, сообщает «Радио 1».
Инспекторы проехали от станции Нахабино до станции Павшино.
Сообщается, что комиссия зафиксировала ряд нарушений, которые необходимо оперативно устранить. В частности, необходимо отремонтировать ограждения, информационные щиты. Также были зафиксированы свалки мусора рядом с платформами.
Инспекторы продолжат подобные проверки качества объектов на железной дороге региона.
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