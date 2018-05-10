Сотрудники Госадмтехнадзора проверили Рижское направление МЖД

Данное направление будут задействовано для перевозок участников ЧМ-2018.

Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вместе с представителями РЖД проверили состояние Рижского направления Московской железной дороги, сообщает «Радио 1».

Инспекторы проехали от станции Нахабино до станции Павшино.

Сообщается, что комиссия зафиксировала ряд нарушений, которые необходимо оперативно устранить. В частности, необходимо отремонтировать ограждения, информационные щиты. Также были зафиксированы свалки мусора рядом с платформами.

Инспекторы продолжат подобные проверки качества объектов на железной дороге региона.