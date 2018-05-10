Налоговики рассказали, как списываются недоимки для ИП

Центральный аппарат ФНС РФ выпустил разъяснения о схеме списания недоимок и долгов по пеням и штрафам для ИП.

После того, как будет принято решение о списании недоимок и долгов по штрафам и пеням ИП, отделения ФНС должны отозвать поручение о списании и переводе денег со счетов плательщика в бюджет, а также отменить решение о блокировке счетов задолжавшего предпринимателя.

Если недоимка и долг списываются в полном объеме по принятому постановлению за счет имущества плательщика, то в адрес ФССП РФ налоговики должны направить информацию из решения об отмене взыскания долга.

Если же принято решение о частичном списании долга или недоимки, то чиновники должны уточнить для приставов сумму оставшегося долга.

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.04.2018 № КЧ-4-8/7146

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»