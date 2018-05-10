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Налоговики рассказали, как списываются недоимки для ИП
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Налоговики рассказали, как списываются недоимки для ИП 

Время бухгалтера 1 час назад
Центральный аппарат ФНС РФ выпустил разъяснения о схеме списания недоимок и долгов по пеням и штрафам для ИП.
После того, как будет принято решение о списании недоимок и долгов по штрафам и пеням ИП, отделения ФНС должны отозвать поручение о списании и переводе денег со счетов плательщика в бюджет, а также отменить решение о блокировке счетов задолжавшего предпринимателя.
Если недоимка и долг списываются в полном объеме по принятому постановлению за счет имущества плательщика, то в адрес ФССП РФ налоговики должны направить информацию из решения об отмене взыскания долга.
Если же принято решение о частичном списании долга или недоимки, то чиновники должны уточнить для приставов сумму оставшегося долга.
ПИСЬМО ФНС РФ от 16.04.2018 № КЧ-4-8/7146
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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