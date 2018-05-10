В больнице имени Демихова на Шкулева медработники поздравили ветеранов с Днем Победы

Медицинские работники городской клинической больницы имени Демихова, которая расположена в районе Текстильщики, поздравили с Днем Победы ветеранов, находящихся в стационарных отделениях. Об этом рассказали в администрации больницы.

— В особый день, 9 мая, все мы отдаем дань памяти тем, кто мужественно и стойко выносил тяготы военных лет на фронте и в тылу, кто не жалел жизни ради нашего свободного и счастливого будущего, — добавил сотрудник больницы.

Напомним, что городская клиническая больница имени Демихова расположена по адресу улица Шкулева, 4. (мю)