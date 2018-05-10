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В больнице имени Демихова на Шкулева медработники поздравили ветеранов с Днем Победы
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В больнице имени Демихова на Шкулева медработники поздравили ветеранов с Днем Победы 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Медицинские работники городской клинической больницы имени Демихова, которая расположена в районе Текстильщики, поздравили с Днем Победы ветеранов, находящихся в стационарных отделениях. Об этом рассказали в администрации больницы.
— В особый день, 9 мая, все мы отдаем дань памяти тем, кто мужественно и стойко выносил тяготы военных лет на фронте и в тылу, кто не жалел жизни ради нашего свободного и счастливого будущего, — добавил сотрудник больницы.
Напомним, что городская клиническая больница имени Демихова расположена по адресу улица Шкулева, 4. (мю)
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