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Власенко будет избираться в бюро Европейской лиги плавания
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Власенко будет избираться в бюро Европейской лиги плавания 

Советский спорт 1 час назад
Президент Федерации синхронного плавания России, президент Российской федерации прыжков в воду, президент Федерации водного поло России Алексей Власенко будет избираться на пост члена бюро Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
«Кандидатура Власенко была выдвинута Российской федерацией прыжков в воду. ВФП как аффилированный член LEN подтвердила его кандидатуру для выборов в члены бюро LEN», — приводит «Р-Спорт» слова Сальникова.
Выборы на вакантное место в бюро пройдут на июньском конгрессе LEN в Будапеште.
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