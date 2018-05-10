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ФСБ провела показательное задержание тюменских прокуроров на глазах у начальства
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ФСБ провела показательное задержание тюменских прокуроров на глазах у начальства 

pasmi.ru 1 час назад
В Тюменской области сотрудники ФСБ явились на совещание к прокурору региона Владимиру Владимирову и задержали двоих его подчиненных. Задержанные могут быть причастны к уголовному делу главного тюменского налоговика, которого арестовали за коррупцию в середине апреля.
«Если вы тупые и наглые…»
Издание Znak.com сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что накануне, 9 мая, оперативники тюменского управления ФСБ задержали двух высокопоставленных сотрудников областной прокуратуры. Задержание прошло в формате «маски-шоу» и походило на акцию устрашения — за прокурорами пришли прямо на совещание к главе прокуратуры области Владимиру Владимирову.
Предположительно, визит чекистов в прокуратуру связан с уголовным делом главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, которую в апреле поместили под домашний арест по делу о коррупции. Официально правоохранительные органы дело Зыковой не комментируют, однако осведомленные источники сообщили СМИ, что речь идет о взятках, а также налоговых махинациях. Сообщается, что Зыкова «раскрутила» местное предприятие — Антипинский НПЗ — на выплату крупной налоговой недоимки и получила за это премию от руководства. Позже НПЗ вернул себе уплаченную сумму налогов через уточнение данных о налоговой задолженности, однако премию глава УФНС оставила себе.
Именно показания Зыковой, а также результаты прослушки, которая велась при ее разработке, и стали поводом для задержания двоих прокуроров, утверждает источник Znak.com. В самом ведомстве задержание своих сотрудников отрицают, а их отсутствие объяснили отпуском. Однако журналистам удалось узнать, что фамилии провинившихся — Кленская и Новопашин.
«Это была показательная порка с целью дать сигнал: неприкасаемых нет. Если вы тупые и наглые и считаете, что можете воровать, вы ошибаетесь», — комментирует собеседник издания формат задержания прокуроров.
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