Ещё
На Столбах впервые получены уникальные дневные снимки росомахи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Столбах впервые получены уникальные дневные снимки росомахи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На Столбах с помощью фотоловушек впервые получены уникальные дневные снимки росомахи, сообщили в заповедники.
В объектив камеры попал взрослый самец, наблюдение за которым велось около 3-х лет. Как отмечают зоологи, на территории заповедника росомаха отмечается более 70 лет. Однако в последние 8-10 лет заповедная территория не является постоянным местом обитания этого колоритного представителя куньих.
«Дело в том, что вся жизнь зверя тесно связана со снежным покровом. В нашем же регионе последние десятилетия наблюдается повышение температурного режима зимы и снижение количества зимних осадков. Мороз и малое количество снега привели к сокращению числа потенциальных мест создания выводковых нор, и самки росомах вынуждены уходить в более высокие горные пояса», — отмечают специалисты.
В заповеднике пообещал и дальше тщательно следить за образом жизни этого яркого представителя таежной фауны.
АиФ Красноярск: последние новости
Как правильно и зачем носить георгиевскую ленточку? Красноярцев приглашают на ярмарку «День садовода» В Красноярском крае начался массовый сбор черемши
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение558
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Другое
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение