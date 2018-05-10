На Столбах впервые получены уникальные дневные снимки росомахи

На Столбах с помощью фотоловушек впервые получены уникальные дневные снимки росомахи, сообщили в заповедники.

В объектив камеры попал взрослый самец, наблюдение за которым велось около 3-х лет. Как отмечают зоологи, на территории заповедника росомаха отмечается более 70 лет. Однако в последние 8-10 лет заповедная территория не является постоянным местом обитания этого колоритного представителя куньих.

«Дело в том, что вся жизнь зверя тесно связана со снежным покровом. В нашем же регионе последние десятилетия наблюдается повышение температурного режима зимы и снижение количества зимних осадков. Мороз и малое количество снега привели к сокращению числа потенциальных мест создания выводковых нор, и самки росомах вынуждены уходить в более высокие горные пояса», — отмечают специалисты.

В заповеднике пообещал и дальше тщательно следить за образом жизни этого яркого представителя таежной фауны.