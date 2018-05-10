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Извещениям от госорганов придают статус судебных повесток
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Извещениям от госорганов придают статус судебных повесток 

Legal.Report 1 час назад
Госдума 10 мая приняла в ключевом втором чтении поправки в закон о почтовой связи, которые должны ускорить рассмотрение административных дел (об этом законопроекте Legal.Report писал здесь).
Инициатором законопроекта стала Самарская губернская дума. Как отмечают депутаты, рассматривать некоторые дела об административных правонарушениях имеют право не только судьи, но и ряд федеральных органов, органов исполнительной власти и др. Однако извещения, направляемые этими органами и должностными лицами участнику дела, не относятся к судебным извещениям, имеющим особый статус. Из-за этого такие извещения хранятся в почтовых отделениях в течение 30 дней со дня поступления, что приводит к невозможности соблюдения 15-дневного срока рассмотрения дел по КоАП РФ.
Законопроектом предлагается дополнить закон о почтовой связи положением о том, что порядок доставки извещений от госорганов при рассмотрении административных дел, так же как и судебных извещений, устанавливается в соответствии с нормами процессуального законодательства.
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