На Ямале на одного безработного приходится более шести вакансий

Ямало-Ненецком автономном округе ситуация на рынке труда остается стабильной и контролируемой, сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО со ссылкой на окружной департамент занятости населения.

По данным ведомства, за январь-март этого года в органы службы занятости населения арктического региона обратилось 2 716 человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 13 842 вакансии, из них 57% по рабочим профессиям.

Таким образом, на одного безработного на Ямале приходится более шести свободных рабочих мест.

Дефицит рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в строительстве (50,8%), добыче полезных ископаемых (5,2%), образовании (4,5%), транспортировке и хранении (4,4%) и здравоохранении (3,7%). Менее 1% вакансий заявлено в финансовой деятельности, сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и сельском хозяйстве.

По-прежнему наиболее востребованными профессии строительной сферы: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электрик, монтажник, машинист крана автомобильного, маляр, изолировщик, арматурщик, бетонщик, плотник, стропальщик, а также транспорта — водитель автомобиля.

Как и раньше, нужны специалисты с высшим образованием — врачи, инженеры, учителя.

В целом, уровень безработицы на Ямале по методологии Международной Организации Труда за первый квартал 2018 года составил 2,3% при 3,7% в первом квартале 2017 года. Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2018 года в сравнении с аналогичной датой прошлого года снизился с 0,97% до 0,70%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения на конец первого квартала 2018 года, составила 2 255 человек, что на 28% ниже соответствующего периода 2017 года.