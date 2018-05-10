Казанский вертолетный завод переходит на четырехдневку

При этом для сотрудников ряда цехов режим будет регулироваться отдельно. Меры приняты якобы для того, чтобы недопустить массового увольнения работников предприятия. Режим продлится до 12 октября

«ФедералПресс» обратился за разъясненим в пресс-службу холдинга, однако там агентству сообщили, что всю иформацию могут предоставить только их казанские коллеги телефоны которых «указаны на сайте».

В пресс-службе КВЗ оперативно получить информацию к моменту выхода материала не удалось: ответственный сотрудник отсутствовал на рабочем месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения уходят в отпуск. В дни простоя пообещали обплачиваемые хозработы.

Интересно, что один из татарстанских телеграм-каналов утверждает, что на Казанском вертолетном заводе грядут массовые сокращения.

КВЗ — российский производитель вертолётов семейства Ми-8/17. За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.