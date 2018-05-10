Ещё
Казанский вертолетный завод переходит на четырехдневку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казанский вертолетный завод переходит на четырехдневку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России», — прим.ред.) переходит на четырехдневную рабочую неделю. Рабочими днями станут понедельник, вторник, среда и четверг, пишет kazanreporter.ru со ссылокй на распоряжение дирекции.
При этом для сотрудников ряда цехов режим будет регулироваться отдельно. Меры приняты якобы для того, чтобы недопустить массового увольнения работников предприятия. Режим продлится до 12 октября
«ФедералПресс» обратился за разъясненим в пресс-службу холдинга, однако там агентству сообщили, что всю иформацию могут предоставить только их казанские коллеги телефоны которых «указаны на сайте».
В пресс-службе КВЗ оперативно получить информацию к моменту выхода материала не удалось: ответственный сотрудник отсутствовал на рабочем месте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения уходят в отпуск. В дни простоя пообещали обплачиваемые хозработы.
Интересно, что один из татарстанских телеграм-каналов утверждает, что на Казанском вертолетном заводе грядут массовые сокращения.
КВЗ — российский производитель вертолётов семейства Ми-8/17. За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска Сергей Панчин сложил полномочия мэра Ульяновска В истории с севастопольским рынком «Чайка» поставлена точка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение548
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Другое
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение