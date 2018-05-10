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В Калининградской области открывается Центр сельского туризма
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В Калининградской области открывается Центр сельского туризма 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом рассказала основатель музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель» Инесса Наталич.
Ресурсный центр сельского туризма будет действовать в здании бывшей пивоварни Лабиау в Полесске.
Ранее в интервью «АиФ» Инесса Наталич рассказала, что ее задача — продвинуть туристические маршруты в посёлки.
«Готовы уже три маршрута. Первый свяжет посёлки Ильичёво и Шолохово. Там работает агроферма, где можно покататься на пони. Второй маршрут Ильичёво — Изобильное, где расположен женский монастырь. Красивое место, озеро, лебеди. Настоятельница очень интересно рассказывает об истории православия в Калининградской области. В своей трапезной они могут накормить монастырской едой. Готовят вкусные чаи из местных трав, молочные продукты. Третий маршрут — «Саранское — Новая деревня», — рассказала энтузиастка, отметив, что организует обучение, чтобы помочь желающим повысить уровень сервиса.
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