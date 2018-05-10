Порядок в парках создают конные стражи

Конный полк столичной полиции активно несет службу по охране лесопарковых зон, где в летнее время чаще всего происходят нарушения. Незаменимы всадники и на охране футбольных матчей. Корреспондент «ВМ» провел один день с сотрудниками конной полиции и узнал, какие нарушения чаще всего совершают горожане.

В конном полку столицы несут службу 875 человек. Обязательным условием для работы в этом полку, кроме физической подготовки, является любовь к животным.

— У нас даже на работу приходят в выходной день, — делится с «ВМ» помощник начальника полка по работе с личным составом Валерий Похващев.

Старший сержант конной полиции Сергей Шишкин рассказывает, что в первый раз сел на лошадь, когда ему было всего пять лет — отец у Сергея был тренером по конному спорту. Однако животное сбросило юного наездника.

— После я очень боялся коней, — улыбается полицейский. — Но вскоре отец помог мне перебороть страх и я даже получил третий разряд по конному спорту.

Его напарница Елена Трепова тоже увлекается конным спортом — с седьмого класса.

В конном полку несут свою службу 250 лошадей. Их привлекают для охраны порядка на спортивных мероприятиях. Кроме главной базы на улицы Викторенко, существует еще семь полков: во Владыкине, «Сокольниках», Крылатском, Кузьминках, «Коломенском», «Царицыне» и в Измайлове.

С одним из нарядов выезжаю на дежурство в «Сокольники». Полицейские Сергей Шишкин и Елена Трепова наблюдают, чтобы здесь не разводили костры и не распивали спиртные напитки. Со слов стражей порядка, чаще всего люди в парках разводят костры и паркуются на газонах.

— Для парка это самые распространенные нарушения — на водителей составляем административные протоколы. Со слов полицейских: никто не пререкается.

— Обычно у человека возникает естественный страх перед крупным животным, поэтому у нас есть преимущество перед нарушителями, — рассказывает старший сержант Сергей Шишкин.

Но есть в службе и приятные моменты.

— А вы здесь каждый день патрулируете? — интересуется москвичка Дарья Новикова . — Я художница и хотела нарисовать вас.

Старшие сержанты отвечают, что практически каждый день. Ведь Сергей Шишкин готовится на базе к чемпионату Европы по конном спорту среди полицейских. У него уже есть опыт: в прошлом году он занял второе место.

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