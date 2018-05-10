В библиотеке на Жигулевской представители выставку «Память не выходит в отставку»

Посетители библиотеки № 112 познакомились с постоянной экспозицией «Память не выходит в отставку», на которой представлены подлинные фотографии и письма военных лет.

Сотрудники библиотеки рассказали новому поколению россиян о не легком огненном времени и великом значении Победы в Великой Отечественной войне для всех нас. Затем посетители приняли участие в беседе-диспуте «Война для меня это», где рассказали о личном восприятии истории и значении ВОВ, а также сделали праздничные открытки, чтобы поздравить уважаемых ветеранов и тружеников тыла с праздником Великой Победы. (нд)