Парад и сталинский банкет. Как маршал Еременко отпраздновал победу?

Андрея Ерёменко называют «Сталинградским Маршалом». Из всех советских генералов он дольше других участвовал в Сталинградской битве, в которой командовал несколькими фронтами, — с августа по 31 декабря1942 года.

Его дочь, Татьяна Ерёменко , рассказала корреспонденту « АиФ »-НП» о Параде Победы и сталинском банкете, который был после него.

Приказ: найти портных!

«9 мая отец вместе со штабом 4-го Украинского фронта располагался в чешском городе Пардубице. Они подытоживали результаты сражений, приводили в порядок войска. Великая трагедия, Вторая мировая война, закончилась», — говорит Татьяна Андреевна.

А спустя всего две недели была мирная, майская Москва — 24 мая 1945 года правительство устраивало в Кремле большой приём в честь командующих фронтами и армиями.

«После приёма все командующие разъехались по войскам. Едва отец прибыл в Пардубице, как было получено распоряжение о готовящемся Параде Победы. Он был назначен на 24 июня 1945 года, на подготовку отводился примерно месяц.

Отец, хотя и был военным до мозга костей, понимал, что каждому статусу соответствует свой стиль в одежде. Впереди торжества: Парад Победы, приёмы, светские рауты. Так что ему пришлось подумать о характере одежды для своей любимой женщины, моей мамы — Нины Гриб», — говорит дочь маршала.

Нина Гриб прошла с известным полководцем весь боевой путь, начиная со Сталинградской битвы. И, по сути, до весны 45-го её единственным нарядом была военная форма лейтенанта медицинской службы. И Ерёменко приказывает: найти самых лучших портных.

«Мама потом рассказывала, как они тогда обдумывали фасоны нарядов вместе с чешским мастером. Итогом стало вечернее платье и элегантный костюм, которые оттеняли стройную фигуру 22-летней женщины (маршалу на тот момент было 53 года — ред.)», — рассказывает Татьяна Андреевна.

Слёзы неба

А 24 июня был Парад Победы — первый и самый главный. Когда солдаты, специально надевшие перчатки, чтобы выразить отвращение к врагу, низлагали немецкие штандарты, когда Жуков проехал на коне, а Сталин принимал парад.

«Отец торжественно, с гордостью провёл свой сводный полк по Красной площади. Его 4-й Украинский фронт внёс существенный вклад в Победу. Ни одному фронту в конце войны не противостояла немецкая группировка генерал-фельдмаршала Шёрнера. Впоследствии, когда отец об этом вспоминал, говорил, что те ощущения, которые пережили герои, проходившие парадом, — они бесценны и выпадают на долю очень немногих людей», — рассказывает Татьяна Андреевна.

Оказывается, в этот день «небеса плакали», возможно, по тем, кто не дожил до этой даты. Лишь к вечеру, к праздничному салюту распогодилось.

«Костюм, в котором была мама, из-за сильного дождя к вечеру испортился окончательно. Да и все участники парада, одетые в новое, только что сшитое парадное обмундирование, промокли до нитки. Но праздничное настроение не омрачал даже дождь, который лил как из ведра, — рассказывает дочь полководца. — Но мамино платье, скромное и в то же время изысканное, произвело на вечернем торжественном приёме в Кремле неизгладимое впечатление даже на Сталина, который спросил у Андрея Ивановича, где он нашёл такую красавицу».

«Малый банкет»

После парада Сталин пригласил всех командующих и членов Политбюро на обед в специально построенный для этого случая павильон между Мавзолеем и Кремлевской стеной. Сталин поручил Молотову руководить «малым банкетом».

«Отец вспоминал: «Вячеслав Михайлович сказал три тоста. Первый бокал выпили за нашу победу, за войска, за командующих фронтами и за Верховного Главнокомандующего. Второй бокал подняли за рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенцию. Третий — за Коммунистическую партию ».

Именно на этом банкете маршал Ерёменко предложил присвоить Сталину звание генералиссимуса, звание Героя Советского Союза, а также наградить его орденом Победы. После банкета командующие фронтами направились в Генштаб , чтобы по всем правилам подготовить и подписать представление об этом. Среди пунктов было и предложение об учреждении ордена Сталина. Свои подписи поставили все легендарные военачальники: Конев, Ворошилов, Малиновский, Жуков, Рокоссовский, Будённый, Толбухин, Василевский, Ерёменко.

Через три дня они узнали, что все идеи были реализованы, кроме… ордена Сталина.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Алексей Горкин объяснил, что Иосиф Виссарионович категорически против. «У нас есть орден Ленина. Это главное, а персона Сталина запечатлена медалями, и этого достаточно», — сказал он.

Интересные факты

— Общая численность войск на параде составила 16 011 человек.

— Парадную форму специально шили на фабрике «Большевичка».

— Жуков проехал на коне по кличке Кумир, а Рокоссовский — на жеребце по кличке Полюс.

— Низложение немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к разбитому врагу.

— По личному приказу Сталина на его кителе был пронесён служебный пёс-сапёр Джульбарс, обнаруживший более 7 тысяч мин и 150 снарядов, раненный незадолго до окончания войны.

— Следующий парад прошёл лишь через 20 лет.