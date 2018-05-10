Под землей в бункере хранят $10 млрд в биткоинах

На серверах криптовалютного стартапа Xapo, которые располагаются в специально оборудованном бывшем военном бункере в швейцарских горах, хранится около 7% (эквивалент $10 млрд) от всего количества биткоинов, которые существуют на сегодняшний день.

Криптовалютный стартап начал свою деятельность в 2014 году. Xapo принял решение организовать холодное хранилище биткоинов в горах Швейцарии , используя для этого бывший военный бункер, вырытый в гранитной горе недалеко от восточного берега озера Люцерн

Построен он был в 1947 году, и протяжении всей Холодной войны здесь размещался секретный офис швейцарской армии. Стены внутри бункера до сих пор увешаны подробными картами и древней радиоэлектроникой, которая в прошлом служила военным. Основателем Xapo является аргентинский предприниматель Венсес Касарес, и как утверждается, именно благодаря ему свои первые биткоины приобрели глава Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман

До этого стартап изо всех сил старался добиться справедливости при переезде в страну из США , однако препятствием стали регуляторы. Сумма, находящаяся на серверах, не имеющих подключения к внешним сетям, держится в секрете, но информаторы Bloomberg сообщили, что она составляет около $10 млрд в биткоинах. Ещё один близкий к компании источник подтвердил, что эта оценка довольно точная.

Таким образом, Xapo хранит около 7% всех существующих сегодня биткоинов. В то же время, размер депозитов стартапа, основанного 4 года назад, превышает суммы, которые находятся на счетах 98% банков США. «Все, кто не хранит ключи сам, хранят их у Xapo», — сообщил CEO CoinShares Райан Радлофф, передавший на хранение в бункер около $500 млн в криптовалюте. «Вы не заставите меня перевести их в банк даже за деньги».

Чтобы получить биткоины из хранилища, нужно потратить два дня. После идентификации клиента и одобрения его запроса компания вручную подписывает транзакции приватными ключами, которые находятся в разных локациях бункера. Более того, чтобы для прохождения идентификации было невозможно воспользоваться ампутированными руками, в сканерах отпечатков пальцев в хранилище предусмотрены датчики пульса.