Ещё
Под землей в бункере хранят $10 млрд в биткоинах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под землей в бункере хранят $10 млрд в биткоинах 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
На серверах криптовалютного стартапа Xapo, которые располагаются в специально оборудованном бывшем военном бункере в швейцарских горах, хранится около 7% (эквивалент $10 млрд) от всего количества биткоинов, которые существуют на сегодняшний день.
Криптовалютный стартап начал свою деятельность в 2014 году. Xapo принял решение организовать холодное хранилище биткоинов в горах Швейцарии, используя для этого бывший военный бункер, вырытый в гранитной горе недалеко от восточного берега озера Люцерн.
Построен он был в 1947 году, и протяжении всей Холодной войны здесь размещался секретный офис швейцарской армии. Стены внутри бункера до сих пор увешаны подробными картами и древней радиоэлектроникой, которая в прошлом служила военным. Основателем Xapo является аргентинский предприниматель Венсес Касарес, и как утверждается, именно благодаря ему свои первые биткоины приобрели глава Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман.
До этого стартап изо всех сил старался добиться справедливости при переезде в страну из США, однако препятствием стали регуляторы. Сумма, находящаяся на серверах, не имеющих подключения к внешним сетям, держится в секрете, но информаторы Bloomberg сообщили, что она составляет около $10 млрд в биткоинах. Ещё один близкий к компании источник подтвердил, что эта оценка довольно точная.
Таким образом, Xapo хранит около 7% всех существующих сегодня биткоинов. В то же время, размер депозитов стартапа, основанного 4 года назад, превышает суммы, которые находятся на счетах 98% банков США. «Все, кто не хранит ключи сам, хранят их у Xapo», — сообщил CEO CoinShares Райан Радлофф, передавший на хранение в бункер около $500 млн в криптовалюте. «Вы не заставите меня перевести их в банк даже за деньги».
Чтобы получить биткоины из хранилища, нужно потратить два дня. После идентификации клиента и одобрения его запроса компания вручную подписывает транзакции приватными ключами, которые находятся в разных локациях бункера. Более того, чтобы для прохождения идентификации было невозможно воспользоваться ампутированными руками, в сканерах отпечатков пальцев в хранилище предусмотрены датчики пульса.
«Каждый раз когда мы хотим сделать крупный перевод, они связываются с нами при помощи видеоконференции, мы используем кодовые слова. Если перевод достаточно большой, они прилетят, чтобы все проверить лично. Каждый элемент их структуры направлен на обеспечение безопасности», — отметил основатель First Block Шон Кларк.
Вести Экономика: последние новости
МИД: на Ближнем Востоке может начаться война ЕС 14 мая может расширить санкции против России РФ отменит льготы на ввоз деталей для сборки авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение494
Клейменов больше не будет вести программу «Время»37
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение