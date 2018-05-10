Вычет НДС с покупки основного средства, списанного досрочно восстанавливать не нужно

Налоговики выразили свою позицию относительно сумм НДС, уплаченных организацией в момент приобретения основного средства, выбывшего затем до достижения полного износа.

НК РФ предусматривает вычет сумм налога со всех покупок, используемых для видов бизнеса, подпадающих под обложение НДС. Если приобретения в таких операциях не пригодились, налог подлежит восстановлению.

Чиновники ссылаются на Решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06, где указано, что основания для возврата в бюджет сумм налога, принятых к вычету должны быть установлены законодательно.

Ст. 170 НК РФ содержит список таких обстоятельств, среди которых досрочное списание объектов имущества не значится.

Обобщая судебную практику, ФНС говорит об устойчивости позиции, что выбытие основного средства в силу его негодности не влечет собой возникновения дополнительных налоговых начислений.

В свою очередь и чиновники приходят к заключению, что в случае списания такого объекта до истечения срока амортизации по причине его досрочного износа или устаревания, суммы НДС, принятые к вычету при его приобретении восстанавливать не нужно.