Исламский мир как рынок сбыта: Россия продолжает разворачиваться на Восток

Сотрудничество России и Исламского мира является логичным

Напомним, что Путин сделал обращение к участникам X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир», который традиционно проходит в Казани , и подтвердил заинтересованность Москвы в наращивании сотрудничества с мусульманскими государствами, причем здесь идет речь обо всех возможных компонентах двустороннего сотрудничества.

Другой вопрос, что страны Исламского мира — это неопределенная материя, поскольку в данный состав входят, как бывшие республики СССР, так и страны Ближнего и Среднего Востока, а также специфические государства Юго-Восточной Азии.

Поэтому возникает вопрос, а кого конкретно здесь имеет в виду Путин — весь Исламский мир или, главным образом, наших традиционных и проверенных партнеров, с которыми Россия уже имеет продолжительную историю двусторонних взаимоотношений.

«В этом заявлении нет ничего удивительного, тем более, Россия до некоторой степени сама является исламской страной — у нас проживает большое количество мусульманского населения. Эта доля, конечно, не превалирует, и ее вообще чрезвычайно трудно посчитать, поскольку вероисповедение у нас не указывается в базовых государственных документах, но это не отменяет того факта, что Россию можно назвать крупным исламским государством», — констатирует Куртов.

Американцы не хотят допустить сотрудничество России и Исламского мира

Все это налагает определенный отпечаток и на российскую государственную стратегию, что видно и по этому заявлению президента Путина.

«В силу этого обстоятельства российские власти заинтересованы в налаживании нормальных отношений с исламскими государствами, причем по самым разным азимутам. При этом, идеология здесь играет последнюю роль по ряду вполне объективных причин. Впрочем, и в рамках этого аспекта на практике можно рассуждать по-разному», — резюмирует Куртов.

Как замечает Аждар Аширович, Исламский мир является одним из политических центров на нашей планете, причем в силу этого он может быть в конфронтационных отношениях и с другими центрами, включая и коллективный Запад.

«Ведь не секрет, что США и их западные союзники рассматривают в качестве таких центров силы кроме себя Россию, Китай , а также Исламский мир. В силу этого, большое количество стратегических планов и нормативных актов, которые сегодня разрабатываются в США, направлены на то, чтобы не дать другим центрам силы действовать сообща», — заключает Куртов.

В контексте такого сотрудничества не может лежать идеология

Американцы в контексте Исламского мира ставят перед собой две стратегические задачи — во-первых, дезинтегрировать данную культурно-политическую конгломерацию, а, во-вторых, не дать ей наладить сотрудничество с другими центрами силы.

«При этом, прежде всего, здесь имеется в виду сотрудничество Исламского мира с Россией, поскольку у Китая существует особая политика на этом направлении. Поэтому в данном заявлении Путина, если и есть какая-то идеология, то она, очевидно, не стоит на первом месте. К тому же, этого просто не может быть, ведь с точки зрения Ислама идеология базируется на религии, которая не дифференцирует сферу политико-властных отношений и религиозных. Достаточно вспомнить здесь идеологию Халифата, поэтому, учитывая эти обстоятельства, с Исламским миром трудно выстроить идеологическое взаимодействие», — констатирует Куртов.

Ведь Россия относится к Христианской цивилизации, которая, совершенно иначе, смотрит на данные идеологические проблемы.

«Поэтому идеологические конструкции в этом вопросе не являются доминирующими и, естественно, не представляют собой основу для выстраивания отношений между Россией и Исламским миром», — резюмирует Куртов.

Исламское направление имеет большую перспективу для России

Таким образом, в качестве основы для сотрудничества здесь выступают политические и экономические вопросы, что и правильно, учитывая, что Исламский мир действительно является чрезвычайно пестрым, а его страны не похожи друг на друга.

«Там есть богатые и бедные страны, там есть арабские страны и государства юго-восточной Азии, которые также исповедуют Ислам. Эти государства имеют разное историческое прошлое, поэтому очень большой вопрос заключается в том, а что их на практике объединяет, и это также нужно учитывать в рамках данной российской проблематики», — заключает Куртов.

Интересы России здесь также прозрачны — например, Путин недавно заявил, что мы хотим войти в пятерку самых экономически мощных и влиятельных государств мира. Это означает, что России нужно резко поднимать свою национальную экономику, чтобы создать высокопродуктивное народное хозяйство, основанное на наиболее передовых принципах.

«Для этого нужно создать какие-то высокоразвитые отрасли, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также освоить новые рынки сбыта, которыми могут стать исламские государства», — констатирует Куртов.

Это очень емкий рынок, учитывая многочисленность населения исламских государств. Кроме того, эти государства, как говорится, развивающиеся, а, значит, их население не может себе позволить современную западную продукцию.

«Население этих государств будет продолжать расти, урбанизироваться и приобщаться к благам цивилизации, а, значит, этим странам понадобятся самые разные товары, причем по сравнительно небольшим ценам», — заключает Куртов.