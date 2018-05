Лучшие бандлы Sony PlayStation 4

God of War раскупается активнее видеокарт для майнинга, что и понятно. Отменную графику, интересный сюжет, диалоги в стиле «Кратос — сестра таланта» и спартанское воспитание сына по системе BOI, Sony дополнили божественным маркетингом. В частности, выпустили лимитированную стилизованную консоль с тематически оформленным геймпадом и, разумеется, самой игрой. Насмотревшись на эту красоту мы решили вспомнить самые красивые бандлы с Playstation 4 и даже парочку с предыдущего поколения консолей.

Спасибо за God of War В комплект «Серый Левиафан» входит уникальная консоль PS4 Pro в стильной серой расцветке и стилизацией под топор Кратоса. Поэтому, собственно, и Левиафан — такое имя носит оружие бога в этой части. На передней панели изображено древо его способностей и украшенная рунами рукоять, а на боковых панелях красуются скандинавские обозначения всех царств из игры — те самые Мидгарды, Нифльхеймы, Йотунхеймы и легендарный Асгард. Отдельного упоминания заслуживает контроллер: серебристый Dualshock 4 украшен знаком братьев-хульдры и выглядит так, будто создан на наковальне самого Мимира. Помимо стилизованной консоли в комплект включено издание God of War Day One Edition. В общем, бандл получился настолько эпичным, что его хочется взять и подарить!

Японское чудо для Dragon Quest 11 Японское игровое сообщество, мягко говоря, отличает оригинальность и своеобразная оценка качества. Так, игра Dragon Quest XI от Square Enix получила собственный бандл с невероятным геймпадом и PS4 Slim. Консоль полностью выкрашена в шикарный синий цвет, а посередине красуется здоровенный логотип Dragon Quest в золотистых тонах. В комплект также входит полноценное игровое издание со стилизованными инструкциями и прикольная игрушка, которую можно налепить на приставку.

Самый забавный предмет бандла — геймпад в виде Слайма ярко-голубого цвета. Не совсем понятно, удобен ли он для управления, но выглядит контроллер действительно оригинально. Издание IGN, например, решилось назвать джойстик самым странным девайсом для PS4, и с этим сложно поспорить.

Monster Hunter World Edition — кроваво-чёрный шедевр

Sony обожает играть со своим фирменным серым цветом, однако в этот раз дизайнеры решили отойти от традиций и выпустить специальный бандл в честь Monster Hunter: World. В нём нет уникальных подарков или игрушек, но стилистически комплект роскошен. На передней панели чёрного цвета выгравирован монстр с грозным оскалом, а по бокам — иконки из Monster Hunter: World. Контроллер выглядит ещё круче: кроваво-красного цвета с угрожающим чёрным граффити по бокам. Главного меню консоли тоже кастомное — в комплекте идёт динамическая тема оформления.

Star Wars: Battlefront — на темной-темной консоли темный-темный лорд

Перезапуск Star Wars: Battlefront, в отличие от сиквела, был прекрасен со всех сторон, а прекрасной игре — прекрасный бандл. Стильная черная консоль с блестящим покрытием и роскошным артом с Дартом Вейдером даже магистра Йоду перетянет на Тёмную сторону. Не менее круто выглядит и геймпад: серые, красные и синие кнопки в купе с черным корпусом напоминают костюм Владыки Тьмы. На тачпаде фирменным шрифтом вселенной изображён логотип «Звездных Войн». Держишь такой и непроизвольно начинаешь дышать как астматик в кастрюлю.

Yakuza 3 и Yakuza 5 — криминальный минимализм

Напоследок вспомним о Playstation 3 и двух ее бандлах с крутыми Beat 'em up про японскую мафию Yakuza 3 и Yakuza 5. Поначалу дизайн белоснежной консоли с тёмно-серыми «татуировками» дракона на передней панели кажется бедным, но это заблуждение. За счет простой цветовой гаммы и отсутствия лишних деталей Sony сфокусировала внимание именно на «татуировках» и добилась искомого аскетичного образа. Внешность у бандла Yakuza 3 получилась крайне эффектной. Бандл с Yakuza 5 получился не столь мощным, но черный и золотой цвета всегда хорошо сочетаются.

У PlayStation ещё много отличных бандлов — Destiny, Final Fantasy XIV, посвященное 20-летию PlayStation издание и многие другие.