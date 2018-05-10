Официальный курс доллара снизился на 48 копейки, евро — на 86

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 мая. Курс доллара понизился на 48,37 копейки, составив 62,5229 рубля (63,0066 рубля с 9 мая). Курс евро уменьшился на 86,37 копейки, до 74,1772 рубля (75,0409 рубля с 9 мая).

«Динамика нефтяного рынка сейчас, пожалуй, остается практически единственным источником оптимизма для рубля, так как в целом валюты развивающихся стран остаются под давлением на фоне продолжающегося укрепления доллара, а аппетит к российскому риску все еще снижен из-за санкционного давления», — комментируют эксперты.

По их мнению, текущие значения курса рубля выглядят весьма привлекательными, поскольку для выхода цен на нефть выше отметки 80 долларов за баррель Brent требуются новые драйверы, а давление на валюты развивающихся стран сохраняется.