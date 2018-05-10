ЦБ установил официальные курсы валют на 11 мая. Курс доллара понизился на 48,37 копейки, составив 62,5229 рубля (63,0066 рубля с 9 мая). Курс евро уменьшился на 86,37 копейки, до 74,1772 рубля (75,0409 рубля с 9 мая).
Благоприятная нефтяная конъюнктура помогает рублю противостоять укреплению доллара на глобальных площадках, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Как следствие, указывают они, рубль укрепляется сильнее остальных валют развивающихся стран.
«Динамика нефтяного рынка сейчас, пожалуй, остается практически единственным источником оптимизма для рубля, так как в целом валюты развивающихся стран остаются под давлением на фоне продолжающегося укрепления доллара, а аппетит к российскому риску все еще снижен из-за санкционного давления», — комментируют эксперты.
По их мнению, текущие значения курса рубля выглядят весьма привлекательными, поскольку для выхода цен на нефть выше отметки 80 долларов за баррель Brent требуются новые драйверы, а давление на валюты развивающихся стран сохраняется.
Впрочем, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков считает вполне вероятным, что до конца недели стоимость нефти превысит 80 долларов за баррель Brent. В этом случае, допускает он, курс доллар может опуститься ниже 61 рубля, если не будет громких политических заявлений и новых санкций.