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Крем на основе карри поможет вылечить импотенцию
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Крем на основе карри поможет вылечить импотенцию 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сделанные на основе экстракта карри средства для наружного применения могут помочь в лечении импотенции. Учёные утверждают, что содержащиеся в куркуме химические вещества лучше некоторых рецептурных лекарств. Исследования показывают, что крем для наружного применения на основе экстракта карри улучшает сексуальную жизнь мужчин и избавляет их от не очень приятных проблем с эрекцией. Данный крем, который разрабатывается учеными, имеет куркумин — химическое вещество, содержащееся в куркуме и обеспечивающее приправе карри тот самый характерный желтоватый оттенок. Тесты показали, что при нанесении этого крема в область нижней части живота к половому члену мужчины усиливается приток крови. А именно проблемы с кровотоком чаще всего и провоцируют импотенцию или эректильную дисфункцию. Результаты данного исследования поддерживают выводы предыдущих работ, доказавших положительное воздействие куркумина в деле укрепления мужского либидо. Утверждается даже о том, что куркума в этом вопросе оказывается более эффективна в плане продолжительности воздействия, чем некоторые рецептурные лекарства вроде виагры. Новый препарат создают ученые из Колледжа медицины Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. Их крем проникает через кожу и расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровоснабжение. А вот включение большого количества карри в рацион вряд ли обеспечит тот же самый эффект. Дело в том, что значительный объем столь необходимой для эрекции специи уничтожается в желудке под воздействием желудочного сока во время процессов пищеварения. Именно поэтому наибольший эффект даёт именно крем для наружного применения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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