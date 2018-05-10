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Дома на Московском шоссе и Дальней прячут за двухметровыми заборами
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Дома на Московском шоссе и Дальней прячут за двухметровыми заборами 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре активизировали работы по установке ограждений. Двухметровые заборы поставили на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала. Но жители домов, которые оказались за ними, остались недовольны качеством работ.
— Забор ставят огрызками. Торцы не закрывают, создавая общественные туалеты. Сегодня утром при монтаже очередного пролета один из работников справил нужду за соседней секцией, — пожаловался местный житель в администрацию Октябрьского района.
Также ограждения устанавливают на улице Дальней, по которой болельщики будут подъезжать к стадиону «Самара Арена».
Забор устанавливают на обеих сторонах улицы
Кажется, здесь нужно заодно и плитку переложить
Ворота для въезда
Всего к чемпионату мира по футболу в городе установят 11 тысяч метров заборов. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Установят забор и вдоль обочин Ракитовского шоссе.
Сейчас ограждение уже частично установили на Московском шоссе. Напротив торгового центра «Московский» смонтировали антишумовой экран. А на пересечении с Красноглинским шоссе забором закрывают ветхие дома.
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