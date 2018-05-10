Раде предложили национализировать имущество российских компаний и банков

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Законопроект №8340 внес в парламент депутат от БПП, бывший член политсовета «Национального корпуса» Роман Зварыч

«Государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, что создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины », — говорится в пояснительной записке законопроекту.

Данный документ должен будет внести изменения в украинский закон «О санкциях» и позволить прекратить деятельность российских компаний на Украине, передав их в госсобственность.

Как пояснили авторы законопроекта, до появления их документа введение именно таких санкций не было урегулировано.