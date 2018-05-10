Раде предложили национализировать имущество российских компаний и банков 

Об этом сообщает Hromadske.ua.
Законопроект №8340 внес в парламент депутат от БПП, бывший член политсовета «Национального корпуса» Роман Зварыч.
«Государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, что создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в пояснительной записке законопроекту.
Данный документ должен будет внести изменения в украинский закон «О санкциях» и позволить прекратить деятельность российских компаний на Украине, передав их в госсобственность.
Как пояснили авторы законопроекта, до появления их документа введение именно таких санкций не было урегулировано.